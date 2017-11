Innbytter Lillebo sendte Ranheim til himmels

Møter Mjøndalen i oppgjøret som avgjør hvem som får spille om eliteserieplass.

Det så ut til å gå mot ekstraomganger mellom Ranheim og Sandnes Ulf, men Mats Lillebo ble matchvinner kvarteret før slutt. Eliteseriehåpet lever for Ranheim.

I det 76. minutt ble Lillebo spilt alene mot mål, og innbytteren gjorde ingen feil alene mot Ulf-keeper Saku-Pekka Sahlgren. Flere scoringer ble det ikke, noe som betyr at Ranheim skal møte Mjøndalen til kamp 19. november. Vinneren av kvalikfinalen får retten til å møte laget som ender tredje sist i Eliteserien.

Ranheim hadde ikke scoret på gaukene siden 2015, men trønderne lyktes da det gjaldt som mest.

Ropte på straffe

Begge lag kom til scoringsmuligheter før hvilen. Sondre Sørløkk fikk en mulighet på hodet etter få minutter, men forsøket hans gikk like over mål. Samme mann kom til en ny sjanse etter en halvtime, men igjen mislyktes han fra god posisjon.

Hjemmelaget ville ha straffespark da Mads Reginiussen gikk ned i feltet etter 24 minutter, men uten å få gehør fra dommer Trygve Kjensli.

Ulfs Tomas Kristoffersen prøvde seg på frispark sju minutter før hvilen, men Ranheim-keeper Even Barli hang med på notene. Det gjorde han også da Kjell Rune Sellin kom alene mot mål i det 43. minutt. Burvokteren vartet opp med en fin dobbeltredning.

Sløste

Sandnes Ulf og Kent Håvard Eriksen fikk en god mulighet til å ta ledelsen fire minutter etter pause. Eriksen kom seg i skuddposisjon da han utfordret innover mot Ranheim-boksen, men avslutningen fra skrått hold curlet like utenfor, naturlig nok til vertenes store lettelse. Like etter fikk Kristoffersen en god mulighet fra distanse for bortelaget, men igjen slapp Ranheim med skrekken.

Veteranen Øyvind Storflor og lagkamerat Kristoffer Løkberg kom begge til muligheter for Ranheim, men det måtte en innbytter til for å finne nettmaskene. Mats Lillebo kom innpå etter 68 minutters spill, og åtte minutter etter ble han matchvinner.

Sandnes Ulf kastet innpå både Roger Ekeland og Axel Kryger i jakten på utligning på tampen, men Ranheim holdt unna i hektiske sluttminutter.

Nå gjenstår det å se om Ranheim kan tukte bruntrøyene fra Mjøndalen neste helg.



