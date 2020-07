Innbytter Markussen reddet Vålerenga, Avaldsnes à poeng med serieleder LSK

Vålerenga slet lenge mot Klepp, men Marie Dølvik Markussen kom inn og scoret 2-1-målet. Sandviken og Lyn spilte 1-1, mens Avaldsnes slo Arna-Bjørnar 1-0.

Bare et kvarter etter at hun kom innpå, avgjorde Markussen med en lekker scoring. Hun fikk ballen på 17 meter, dro seg inn i Klepp-boksen og satte ballen lekkert forbi Adelaine Gay i Klepp-målet. Det ble også kampens siste mål.

Klepp ledet lenge 1-0. Hjemmelaget gikk opp i føringen da 2003-årgangen Sofie Bjørnsen scoret etter halvtimen spilt.

Ajara Nchout Njoya trillet ballen kontrollert i mål til 1-1 sju minutter etter sidebyttet. Det var hennes andre mål på to kamper etter at hun også gjorde mål mot Røa forrige uke.

Seieren gjør at Vålerenga er nummer tre med seks poeng på tre kamper. Klepp har en seier, en uavgjort og ett tap.

Overraskende poengdeling

I Bergen møttes Sandviken og Lyn. Gjestene tok ledelsen da Camilla Linberg scoret sitt andre mål på to kamper to minutter på overtid av den første omgangen. Scoringen kom etter et lekkert frispark.

Lagene var like langt fem minutter etter pause da Kennya Cordner utlignet til 1-1. Hun snappet opp en pasning og kom alene med Kirvil Sundsfjord. Cordner dro iskaldt av målvakten og satte inn utligningen.

Det ble også sluttresultatet. Dermed har Lyn tatt sitt første poeng denne sesongen.

Avaldsnes-seier

I lørdagens tredje toppserieoppgjør slo Avaldsnes Arna-Bjørnar 1-0 etter scoring av Rasheedat Ajibade etter kvarteret spilt.

Avaldsnes er nå à poeng med LSK Kvinner, som fredag knuste Røa 5-1. Avaldsnes ligger bak LSK som følge av dårligere målforskjell.

