Innbytter Sessy Åsland skrek seg hes i åttedelsfinalen: - Hun er unik

Hun har ikke spilt et eneste minutt i VM, men Therese Sessy Åsland spiller likevel en svært viktig rolle på kvinnelandslaget.

DEAUVILLE (Nettavisen): TV-seerne la kanskje ekstra merke til henne etter 2-1-seieren mot Sør-Korea.

Med skadde Caroline Graham Hansen på ryggen gikk Sessy Åsland rundt på arenaen i Reims og takket de tilreisende supporterne fra Norge.

Da hadde hun nettopp sittet på benken gjennom hele kampen uten å få spilletid. Det har også vært tilfellet i kampene mot Nigeria, Frankrike og Australia, men det er få spillere som takler den rollen bedre enn nettopp LSK Kvinner-spilleren.

Hun og de resterende innbytterne er mye involvert på oppvarmingen før hver kamp i VM. Når angrepsspillerne i startelleveren skal sikte inn avslutningssiktet på arenaen, gjøres det med innbytterne som forholdsvis statiske forsvarsspillere.

Mot Australia kunne man som tilskuer se Sessy Åsland applaudere og rope ut støttende ord til Herlovsen, Graham Hansen, Bøe Risa og resten av den norske startoppstillingen etter så å si hvert angrep under oppvarmingen.

Støtten fra 23-åringen og resten av benken fortsatte igjennom samfulle 120 minutter, og når Nettavisen møter LSK-spilleren på fasjonable Barriére Le Normandy i Deauville, er hun fortsatt hes uten i det hele tatt å ha vært på banen.

- Når jeg først har den rollen, skal jeg hvert fall være den beste i den, og det er viktig å få folk «på». Jeg tror det hjelper ganske mye i underbevisstheten å ha folk som heier hele veien. Egentlig er jeg bare meg selv, og det er sånn jeg er, sier midtbanespilleren til Nettavisen og sier hun tror lagvenninnene setter pris på både hennes og resten av den norske benkens verbale bidrag.

- Ja, de hørte oss gjennom hele kampen mot Australia, og det er jo derfor stemmen min ikke er så bra akkurat nå. Jeg er hes fordi jeg har skreket så mye, sier hun med et glis.

HUMØRSPREDER: Sessy Åsland, her med Caroline Graham Hansen på ryggen, høster skryt fra flere av lagvenninnene. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Helt ekstremt



Det er imidlertid ikke bare underbevisstheten til de norske spillerne som får med seg rogalandsdialekten under VM-oppgjørene.

For mens det stort sett er de største profilene på landslaget som er gjengangere på de mange pressetreffene i Frankrike, er medietrykket på innbytterne noe mindre.

Verken reservene eller Sessy Åslands bidrag går imidlertid under radaren blant de andre spillerne.

- Det er helt ekstremt. Hun er helt unik på det der, og hun ønsker bare alle andre godt. Hun lever seg sånn inn i det, så hun blir den 12. spilleren utpå der. Både hun og de andre spillerne har en ekstremt viktig rolle inn mot de som spiller. De ofrer alt for at vi skal prestere, så det de gjør er helt avgjørende, sier Vilde Bøe Risa, som har befestet én av de to sentrale midtbaneposisjonene som Sessy Åsland er aktuell i på landslaget.

Mens kvinnelandslaget i forkant av VM øvde på å trene med støy i bakgrunnen, var det spesielt mot Frankrike vanskelig for de norske spillerne å oppfatte beskjeder som ble gitt over lange avstander.

Støtten fra Sessy Åsland når imidlertid som regel fram til de norske spillerne.

- Først og fremst vil jeg si at hele benken vår er helt fantastisk. Og Sessy er jo den du hører mest, uansett om det er på banen eller ikke, sier midtstopper Maria Thorisdottir med et stort smil før hun fortsetter.

- Hun er en fantastisk spiller som kanskje ikke får så mye spilletid, men hun bidrar med en helt ekstrem energi. Jeg hørte henne igjennom hele kampen (mot Australia). Det er ikke lett å høre noe utpå der, men jeg hørte Stavanger-dialekten hele veien.

For selv om Sessy Åsland aller helst skulle bidratt ute på banen, spiller hun likevel en viktig rolle både før under kampene i Frankrike.

- Hun står på fra dommeren blåser og til det er slutt, og hun sender deg meldinger før kamp der hun gir det noen gode ord. Hun er fantastisk, sier Thorisdottir.

MIDTBANESPILLERE: Vilde Bøe Risa (til venstre) omtaler Therese Sessy Åsland som unik. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Storoppgjør mot England

Torsdag venter en knalltøff kvartfinale mot England. I den kampen vil Sessy Åsland etter alle solemerker sitte på benken igjen, med mindre det oppstår i oppkjøringen.

Landslagssjef Martin Sjögren er imidlertid imponert over hvordan 23-åringen takler en rolle mange kanskje ville hatt større problemer med.

- Sessy er en energipakke. Det er full fart hele tiden, og hun bidrar med veldig mye energi til gruppen. Hun håndterer denne situasjonen på en veldig, veldig god måte, og hun er veldig støttende og viser at hun elsker å være her, selv om hun sikkert gjerne skulle spilt, sier svensken og legger til at det samme gjelder resten av de norske spillerne som for det meste på sitte på benken i VM.

Mandag gjorde Sjögren unna første trening i Deville, en 45 minutters kjøretur unna kamparenaen i Le Havre.

Torsdag venter svenskens kanskje største utfordring som norsk landslagssjef når Phil Nevilles engelske mannskap står i veien for en eventuell semifinale.

- England er et lag som ligner litt på Australia og Frankrike, og er litt en hybrid mellom de to lagene, så jeg tror det kan passe oss ganske bra. Vi har gjort to veldig gode kamper mot både Frankrike og Australia, så jeg tror det kommer til å passe oss bra, sier svensken og påpeker avslutningsvis at det utelukkende er topplag igjen i turneringen.

- Vi må prestere på vårt toppnivå for å kunne gå videre til semifinalen.