Innbytteren senket Italia da Sverige vant 1-0

Fantastisk utgangspunkt for Janne Anderssons menn før returoppgjøret mot Italia.

SVERIGE - ITALIA 1-0

Jakob Johansson ble den store helten for det svenske landslaget da hans scoring sikret en 1-0-seier mot Italia, før returoppgjøret 13. november på San Siro.

Johansson, som til daglig spiller for AEK Athens, hadde ikke rukket å være på banen i fire minutter før han overlistet Gianluigi Buffon og sendte Friends Arena til himmels.

Med en applauderende Zlatan Ibrahimovic på tribunen kunne svenskene innkassere et viktig utgangspunkt inn mot returkampen i neste uke. Sverige trenger nå kun å unngå tap i Italia for å booke plass i VM-sluttspillet i Russland neste sommer.

Målet var Johanssons første på det svenske landslaget, og selv var han klar på at tidspunktet ikke kunne vært bedre.

- Det var ingen timing på det, og det er kjempegodt å få et mål her, naturligvis og en seier vi kan ta med oss til Italia. Det er klart vi er fornøyde, sa Johansson til Eurosport etter kampen.

For Italia og Giampiero Ventura så betyr dette at de går inn i neste oppgjør med ryggen mot veggen. Store sjanser fra Andrea Belotti og Matteo Darmian hadde gitt det viktige bortemålet, men Italia må nå vinne med to på hjemmebane for å være garantert plass i neste sommers VM.

Skulle Italia ikke kvalifisere seg til VM i Russland neste sommer vil det være første gang Italia har måttet stå over et VM-sluttspill siden 1958. Den gangen ble mesterskapet arrangert i nettopp Sverige.

Kjempestart



Det ble en heseblesende start på Friends Arena med to lag som virket villige til å storme i angrep fra første pipeblås. Det var gjestene fra Italia som var nærmest i starten.

Manchester United-backen Matteo Darmian fant nemlig Andrea Belotti inne i boksen med et herlig innlegg. Torino-spissens heading var god, men lurte seg like utenfor svenskenes lengste stolpe.

Like etter var det hjemmelaget som var suste i angrep. Emil Forsberg var toneangivende for Janne Anderssons menn, og i det 8. minutt fant han Ola Toivonen.

Spissen fikk en god skuddmulighet, men forsøket snek seg like utenfor Gianluigi Buffons lengste stolpe.

Det var hjemmelaget som i stor grad tok over mer og mer av kampen, og kjempet Italia ut av stilen sin. Det var flere ganger der italienerne ikke så ut til å ha noen pasningsalternativ grunnet det kompakte svenske forsvarsspillet.

Det skulle uansett gå langt mellom de nevneverdige sjansene, men i det 38. minutt var Sverige på ny nære ved å ta ledelsen. Marcus Berg fikk fri bane inn mot mål, men muligheten ble avverget av Buffon, som også stoppet Toivonen fra å nå en potensiell retur.

Italia virket tidvis rystet, og slet virkelig med å sette sitt stempel på kampen. Likevel kunne ingen av lagene feire noen ledelse inn til pause. Dermed stod det 0-0 da dommer Cüneyt Cakir sendte lagene i garderoben etter de første 45 minuttene.

Fire minutters magi



Slik som i den første omgangen var det Italia som kom best i gang. Allerede etter 47 minutter ble Antonio Candreva spilt fri på en kort corner, og hamret ballen mot mål. Robin Olsen fikk klasket unna til corner.

Selv om Italia forsøkte sitt for å stykke opp spillet for svenskene, så hadde de lite å stille opp med i det 62. minutt. Et langt innkast ble klarert ut til innbytter Jakob Johansson.

Han hadde kun vært på banen i noen minutter, men AEK Athen-spilleren hamret til. Ballen gikk Daniele de Rossi, satte Buffon helt på feil fot og Friends Arena eksploderte i jubel. Sverige ledet 1-0.

Darmian viste seg målfarlig i denne kampen og etter 70 minutter testet United-backen skuddfoten fra 20 meter. Ballen smalt i stolpen og spratt ut for den italienske backen.

Italia jaktet scoring og sendte flere og flere spillere fremover i banen. Et godt og kompakt svensk forsvar nektet italienerne rom, og kjempet med nebb og klør for hver eneste ball.

Dessverre for svenskene hadde de ikke samme intensiteten på kontringene, og måtte derfor leve med et vanvittig italiensk press mot slutten av kampen.

Likevel skulle Janne Anderssons menn ri av stormen. Sveriges 1-0-seier gir et fantastisk utgangspunkt før returoppgjøret 13. november på San Siro.

