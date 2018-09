Innbytteren skjøt Brann til seier

Peter Orry Larsen fikk én omgang som innbytter mot Ranheim og svarte med å sikre tre viktige Brann-poeng i gullkampen i Eliteserien søndag. Kampen endte 1-0.

Seieren betyr at Brann holder følge med serieleder Rosenborg. Trønderne slo Haugesund 1-0 på Lerkendal.

To poeng skiller de to topplagene i gullkampen etter at RBK passerte Brann på tabellen i forrige serierunde.

Ranheim er på sin side nummer fem i Eliteserien og har i høyeste grad medaljesjanser når ni serieomganger gjenstår. Kun fire poeng skiller opp til Molde på bronseplass.

Sjansefattig åpning

De første 45 minuttene på Brann Stadion ble alt annet enn spekket med sjanser. Brann var samtidig det førende laget og produserte det som var halvfarligheter.

Den største sjansen kom kun sekunder før pause. Da stormet Thomas Grøgaard rundt på venstresiden etter å ha kombinert fint med Gilli Rólantsson. Grøgaard sendte ballen hardt inn i feltet, og ved første stolpe ventet Branns måltyv Steffen Lie Skålevik. Avslutningen som fulgte gikk via et Ranheim-bein og over gjestenes mål.

Tidligere i omgangen hadde også Kristoffer Barmen kommet til en farlig avslutningsmulighet, men skuddet fra skrå vinkel gikk et stykke til side for mål.

Ranheim skapte lite i første omgang.

Fikk betalt

Foran annen omgang varslet Brann-trener Lars Arne Nilsen noen små justeringer samtidig som hjemmelagets spillere ble oppfordret til å være tålmodige i jakten på den forløsende scoringen.

Tidlig i omgangen var Peter Orry Larsen nær ved å sende hjemmelaget foran, men headingen fra god posisjon gikk til side for mål.

Langt bedre gikk det for Orry Larsen rett etterpå. Et frispark endte hos Bismar Acosta på bakre stolpe, som headet ballen på tvers av feltet. Inne foran mål var innbytteren våken og pirket inn ledermålet.

Det ble kampens eneste scoring, til tross for at Ranheim var på sporet av en utligning da Mads Reginiussen testet skuddfoten kvarteret før slutt. Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger reddet strålende.

Søndagens kamp var for øvrig ekstra spesiell for to spillere. Christian Eggen Rismark ble hentet til Brann fra Ranheim like før overgangsvinduet stengte i sommer, og Ranheim-profilen Kristoffer Løkberg er også klar for serietoeren. Den sistnevnte overgangen gjennomføres ikke før i januar.

