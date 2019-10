Innbytterne ordnet sliteseier for City

Manchester City vant bare 2-0 og slet med uttellingen i sin annen mesterligakamp mot et sterkt defensivt satsende Dinamo Zagreb i gruppe C tirsdag.

Raheem Sterling kom inn etter pause og fikk hull på byllen med sin fulltreffer etter 66 minutter. På overtid regisserte Sterling kontringen som ga 2-0. Han fant en annen innbytter, Phil Foden, som nettet sikkert.

Åtte minutter før slutt ble en straffesituasjon studert av videodømmingsverktøyet VAR, men det ble ikke funnet noe ulovlig inne i Zagreb-lagets forsvarsfelt denne gangen.

Bernardo Silva og Sergio Agüero, som ble foretrukket på topp fra start, hadde flere gode muligheter, men presisjonen sto ikke helt i stil med tidligere effektivitet.

Nærmest scoring før hvilen var Ilkay Gündogan med en suser i tverrliggeren etter 22 minutter.

– De er så fysisk sterke, så det er nesten umulig å skape mer. Men vi klarte det, og jeg er glad for prestasjonen vår, sa City-manager Josep Guardiola til Viasat.

Klikk-klakk

Dinamos effektive forsvarsspill fungerte i drøye 65 minutter. Da dukket innbytter Sterling opp inne i feltet etter at ballen hadde gått på klikk-klakk. Riyad Mahrez' pasning inn foran mål ble effektivt satt i mål.

Manchester City hadde veldig mye ballbesittelse, og gjestene fra Kroatia hadde nesten ingen avslutninger mot mål.

Sterling hadde også noen giftige raid, og bare en god inngripen av målvakt Dominik Livakovic hindret scoring fra Mahrez.

– Vi hadde ni eller ti skudd i første omgang også, men vi var ikke heldige nok til å score. Så vi måtte holde oss tålmodige og vente på riktig øyeblikk, sa Sterling.

Nytt Atalanta-tap

Pep Guardiolas gutter innledet med 3-0 borte mot Sjakhtar Donetsk for to uker siden. Rosenborgs banemenn i den siste kvalifiseringsrunden slo til med 4-0 over italienske Atalanta sist og holder annenplassen i gruppen tross tapet mot City.

Italienske Atalanta skulle heller ikke få det lett mot Sjakhtar Donetsk på San Siro i Milano. Det ble et skuffende 1-2-tap.

Laget kunne derimot fått en pangstart etter å ha fått straffe etter et kvarter, men Josip Ilicic bommet.

Duvan Zapata sendte likevel vertene i ledelsen med 1-0 etter 28 minutter. Gjestene fra Ukraina utlignet ved Junior Morales like før pause. Like før slutt ble Manor Solomon matchvinner.

