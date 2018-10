Innbytterne reddet Everton

Everton stanget og stanget mot Alexander Sørloths Crystal Palace, men da det gjensto tre minutter av kampen scoret hjemmelaget to kjappe og vant 2-0.

Everton var på jakt etter sin tredje strake seier, noe de ikke har klart siden januar i fjor. Også den gang var det Crystal Palace som var motstander i den tredje kampen, og da som nå vant Everton.

Men seieren satt langt inne, først etter 87 minutter løsnet det for hjemmelaget. Da hadde allerede Crystal Palace, uten en syk Alexander Sørloth, misbrukt et straffespark.

Men til slutt var det Everton-manager Marco Silvas superinnbyttere som avgjorde kampen. Dominic Calvert-Lewin og Cenk Tosun scoret to mål på to minutter og sørget for at Crystal Palace må reise hjem til London uten poeng.

Tverrligger og ned

Everton tok umiddelbart tak i kampen fra start, men slet med å skape sjanser mot gjestene som hadde lagt seg dypt på banen.

Det første skuddet på mål i kampen kom først etter 28 minutter da Gylfi Sigurdsson forsøkte seg fra skrått hold. Palace-keeper Wayne Hennessey var med på notene.

Da lagene gikk til pause var det gjestene som hadde vært nærmest å ta ledelsen. Andros Townsend var svært nær å sende bortelaget i føringen da han headet i tverrligger og ned etter 36 minutter. Returen fikk Richarlison ryddet unna.

Straffebom

En litt dvask førsteomgang ble erstattet av en annenomgang med langt mer fart. Med halvtimen igjen å spille pekte dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket etter at Wilfried Zaha ble felt i feltet av Séamus Coleman.

Luka Milivojević hadde scoret på ni av ti straffespark da han tok fart, men etter sparket kan det omgjøres til ni av elleve. Everton-keeper Jordan Pickford kastet seg til siden, men la igjen en fot. Det var nok til å stoppe straffen serberen satte midt i mål.

Minutter senere kom Theo Walcott alene med Hennessey, men også denne gangen trakk keeperen det lengste strået.

Mot slutten av omgangen presset Everton på for en avgjørelse, mens Crystal Palace ble spilt bakover på banen. Til slutt måtte gjestene gi tapt.

Superinnbyttere

Tre minutter før full tid stanget Dominic Calvert-Lewin inn den forløsende scoringen og sendte spillere og publikum til himmels. Da hadde spissen vært på banen i knappe to minutter.

To minutter senere var det nok en innbytter som noterte seg for scoring. Michael Keane spilte Cenk Tosun fri. Tyrkeren tok med seg ballen inn i boksen og plasserte ballen mellom beina på Palace-keeper Hennessey.

De siste minuttene ble en ren formalitet og kampen endte med tomålsseier til Everton. Med tre poeng tok Everton seg opp på åttendeplass med 15 poeng. Crystal Palace blir stående med sju poeng, noe som holder til 14.-plass.

Neste runde tar Everton turen til Old Trafford for å møte Manchester United, mens Crystal Palace møter Arsenal hjemme.

(©NTB)

