Innbytterne reddet knepen Liverpool-seier mot West Ham

Mesterlaget strevde og strevde, så løste et praktangrep alt helt mot slutten.

LIVERPOOL - WEST HAM 2-1:



Innbytterne Diogo Jota og Xherdan Shaqiri fikk Liverpool ut av et fastlåst kampbilde mot West Ham.

Med seks minutter igjen av ordinær tid sendte Shaqiri en perfekt ball til Jota på gjennomløp. Godt inne i West Ham-feltet avsluttet det portugisiske nykjøpet sikkert i mål og sikret Liverpool en ny knepen 2-1-triumf på Anfield.

- Målet betyr mye. Når jeg ser kamper fra benken, tenker jeg alltid på hva jeg kan gjøre for å forandre på ting. Det viktigste er å vinne, og vi ønsker bare å fortsette med det. Heldigvis fikk jeg rom på slutten. Det var en strålende pasning fra «Shaq», sier Diogo Jota til Sky Sports.

- Innbyttere skal gjøre en forskjell. Det er ingen overraskelse. Det et sånt de trener for, og i dag hjalp det virkelig, kommenterer en fornøyd Jürgen Klopp overfor den samme kanalen, i et intervju vist på TV 2.

Full poengpott til de helrøde var på ingen måte sikkert inntil Jota sørget for det avgjørende målet i 85. spilleminutt. Det gikk nemlig ikke lang tid før Liverpools nykomponerte midtforsvar havnet i problemer.

Stopperkritikk

Da vertene havnet under 0-1 tidlig var det ikke Premier League-debutanten Nathaniel Phillips som havnet i kritikernes søkelys. Derimot en annen 23-åring med betydelig mer erfaring fra dette nivået.

Joe Gomez burde definitivt ha fått ballen lengre unna da han forsøkte å klarere et innlegg med hodet.

Tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland tok for seg analysen av situasjonen i pausen. Siddisen etterlyste en høyere og lengre klarering i en mer ufarlig retning fra Liverpool-forsvareren.

- Her er jo alt feil. Det er verken høyde, lengde eller retning, poengterte Hangeland i TV 2s pausestudio.

IKKE TETT: Pablo Fornals (nummer to fra høyre) fikk en gavepakke av Liverpools midtforsvar, og sørget for 0-1 tidlig oppgjøret på Anfield. Foto: Clive Brunskill (AFP / NTB)

West Hams Pablo Fornals takket for muligheten og skjøt inn det første målet, via stolperota bak Alisson, i kampens tiende spilleminutt.

Med skader på både Virgil van Dijk, Joèl Matip og Fabinho måtte Gomez ta ansvar som den mest rutinerte stopperen til Liverpool. Lørdagens kamp var hans andre fra start uten van Dijk som makker.

Langt mellom sjansene



Liverpools skapte bemerkelsesverdig lite i resten av førsteomgangen. West Ham har gjenoppstått som et langt mer defensivt solid lag under tidligere Everton- og Manchester united-manager David Moyes denne høsten.

Likevel skulle vertene også få en gratismulighet før pause, etter klønete opptreden fra West Hams Arthur Masuaku. Kongoloseren slang ut en fot og traff Mohamed Salah som hadde motatt ballen og hadde ryggen vendt mot målet.

Liverpools egyptiske stjerne gikk teatralsk i bakken, men verken dommer Kevin Friend eller TV 2s eksperter var i tvil om at straffesparket var riktig.

Salah tok en sjanse, og sendte inn 1-1 lavt og midt i målet bak Lukasz Fabianski. Bortelagets polske keeper slang seg mot sin venstreside og måtte se ballen suse inn rett ved siden av føttene sine.

Plassmangel



Kampbildet fortsatte lenge i samme spor etter sidebyttet. West Ham lå i 5-4-1, satset på kontringer og nektet Liverpool plass til å angripe i. Tittelforsvarerne trøblet videre med å skape farligheter.

Fornals kom derimot til flere muligheter som kunne gjort situasjonen enda verre for Jürgen Klopps seiersvante gutter.

Diogo Jota sendte inn en ball i nettet for Liverpool med et snaut kvarter igjen, da Fabianski måtte gi retur på en Sadio Mané-avslutning.

Etter en gjennomgang av VAR-repriser konkluderte dommer Friend at Mané hindret Fabianski da han suste inn burvokteren før Jota tok seg av returen.

Noe seinere skulle Jota likevel få inn et tellende og avgjørende mål etter Shaqiris krempasning i bakrommet.