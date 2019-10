Innbytterne sikret Viking-seier

Innbytterne Samúel Fridjónsson og Fredrik Torsteinbø sørget for at Viking slo Tromsø 2-1 i søndagens eliteseriekamp.

Med seieren befester Viking sin posisjon på femteplass på tabellen. De er i tillegg bare ett poeng bak Rosenborg på fjerdeplass.

Det var Viking som kom best i gang på hjemmebane, da innbytter Samúel Fridjónsson klinket ballen i mål fra 18 meter etter 26 minutters spill.

Målscoreren startet kampen på benken, men da Johnny Furdal måtte forlate banen etter en smell i ansiktet bare elleve minutter ut i kampen, fikk islendingen sjansen. Og den benyttet han godt. Målet var en skikkelig suser, og det var lite Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm kunne gjøre for å hindre scoring.

Nye hodeskader

Fitim Azemi var farlig frempå i første omgang for Tromsø, men bortelaget maktet ikke å gjøre mål, og lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til Viking.

I starten av annenomgang testet målscorer Fridjónsson igjen skuddfoten fra distanse, men denne gangen traff han ikke like godt.

Like før timen var spilt i Stavanger, gikk Kristian Thorstvedt og Anders Jenssen ned for telling etter å ha skallet i en hodeduell. Begge spillerne ble sendt blødende i garderoben, og Thorstvedt måtte etter hvert kaste inn håndkleet. Dermed hadde Viking mistet to spillere grunnet hodeskade.

Viking med kontroll

TILs Jenssen kom seg tilbake på banen. Ti minutter før full tid var han én av flere Tromsø-spillere som slapp Benjamin Källman veldig enkelt til. Finnen stormet gjennom TIL-forsvaret, men fra skrå vinkel klarte han ikke å overliste Karlstrøm i TIL-buret.

Mot slutten av kampen var Viking mye nærmere 2-0 enn Tromsø var en utligning, og Fredrik Torsteinbø, også han innbytter, headet inn Vikings andre mål for kvelden via tverrliggeren, ett minutt før full tid.

Tromsø fikk et trøstemål på overtid ved Jostein Gundersen, men fikk ikke med seg poeng fra Stavanger.

