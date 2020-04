Innebandyklubber fikk ikke medhold av ankeutvalget

Innebandyklubbene Ull/Kisa, Sjetne og Vålerenga nådde ikke fram med sin anke i saken om opp- og nedrykk fra denne sesongens eliteserie for menn.

De tre klubbene var ikke fornøyd med måten opp- og nedrykk fra eliteserien ble håndtert på etter at serien måtte avblåses som følge av viruspandemien.

Norges Bandyforbund stanset all aktivitet 12. mars, og den resterende sesongen ble avlyst. Forbundsstyret besluttet deretter at det skal spilles med 11 lag i eliteserien for menn neste sesong, og at Vålerenga således rykker ned.

Sandnes beholdt på sin side plassen som følge av at kvalifiseringen ikke vil bli gjennomført.

Ull/Kisa, Sjetne og Vålerenga anket beslutningen under henvisning til at vedtaket som var fattet var i strid med lov, kampreglementet, spilleregler eller andre bestemmelser. Nå har ankeutvalget ferdigbehandlet saken og kommet til at Forbundsstyrets vedtak var lovlig og gyldig.

(©NTB)