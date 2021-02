Innerst inne er det nødt til å plage ham.

Prestasjonene spriker, ekspertene flekker tenner og på innsida av Manchester United sitter Ole Gunnar Solskjær og leser faktum. Han vet de har gitt det bort en unik mulighet til å gjøre det umulige mulig.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

FOR FEM SERIERUNDER siden, etter 19 spilte kamper, lå Manchester United på toppen av tabellen med 40 poeng. Med en kamp mer spilt hadde de to poeng på Manchester City. Avstanden til Liverpool - bare for å sette tittelforsvarernes sammenbrudd og ekstremt fokuserte elendighet i et United-perspektiv - var da som nå seks poeng.

I dag, etter 24 spilte kamper, er Manchester United på andreplass med 46 poeng.

Manchester City, fortsatt med en kamp mindre spilt, har 53.

MANCHESTER UNITED VAR på ingen måte favoritter da laget toppet Premier League. Tre uker inn i det nye året snakket vi fortsatt om Manchester City og Liverpool. Greia var snarere at tabellen ga dem en mulighet, og at maksimal flyt på toppen av enda en sesong støpt over 2015/2016-lesten hadde åpnet dørene for mange.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap var et av disse.

Manchester United hadde foten i dørsprekken.

ETTER 0-1 HJEMME mot Arsenal 1. november var Manchester United avskrevet og ødelagt. Sannsynligheten for at laget skulle ha ny manager var mange ganger større enn at de skulle toppe tabellen 20. januar. Men det gjorde de etter en snuoperasjon tuftet på marginer, godt utviklet kontringsfotball og Bruno Fernandes.

Kunne Leicester vinne med ti poeng i 2016, kunne Manchester United vinne med det nødvendige i mai 2021.

DET VAR FAKTUM, sånn var det for en måned siden. Tabeller lyver ikke. Selv om Manchester City og Liverpool fortsatt var de store favorittene var det ingen som kunne avskrive Manchester United. Fotballens veier er også uransakelige. Sesongen 2015/2016 lærte oss det.

Nå derimot, etter at ni av de femten siste poengene er tapt, der fem av dem har gått i sluket mot bunnlagene Sheffield United (1-2) og West Bromwich, er tittelracet over.

Som sagt, tabeller lyver ikke.

OLE GUNNAR SOLSKJÆR har hele tiden tonet ned Manchester Uniteds gjenreising post 1. november. Han har aldri tatt av eller vært fristet til å flytte blikket til de siste kampene i april og mai. I hvert fall ikke offentlig. Selv fra toppen av Premier League framsto han mest som om Manchester United hadde sneket seg inn på festen. Og for det er han blitt kritisert, ikke minst av tidligere lagkamerater med betydelig fartstid på Old Trafford.

Manchester United er ingen beskjeden klubb, en organisasjon i køen av mange.

I Manchester United stikker du fram brystkassa og sier trofeet er alt det handler om.

Klarer du ikke det må du finne deg en annen klubb.

Hilsen Roy Keane.

OLE GUNNAR SOLSKJÆR vet selvfølgelig at 1-2 for Sheffield United, baklengsmålet som ga Everton 3-3 langt inn i overtida og 1-1 mot West Bromwich har kjørt tittelsjansene i grøfta. At sesongen som egentlig var ødelagt kunne endt med sensasjon, og at summen av de 38 seriekampene 2020/2021 - fordi tittelforsvarer Liverpool per dato er 30 poeng dårligere enn på denne tida i fjor - kunne vinne trofeet Sir Alex Ferguson skjemte dem bort med.

Innerst inne er det nødt til å plage ham.

For en måned siden - alt med bakgrunn i der laget sto ved seriestart, for ikke å snakke om der de lå på 15. plass etter de fire første hjemmekampene - hadde Manchester en mulighet til å ta en Leicester 2016.

Med Citys hengekamp og sju poengs forsprang er den drømmen knust.

EKSPERTENE MED DEN skarpeste kritikken mener å vite at det handler om to ting. Den mest åpenbare er at laget ikke er godt nok over tid. At flyt og marginer bare kan ta deg så langt. Du må ikke ha alt på stell for å vinne en fotballkamp eller tre, men skal du vinne trofeet etter 38 serierunder må du ha det fundamentale på plass.

Manchester United har ikke det, de mangler (minst) en klassespiller som kan gi dem trygghet og stabilitet både i midtforsvaret og på topp.

Resten handler om mot, karakter og det som kreves av mental styrke for å kunne levere i en klubb der andreplassen omtales som den første taperplassen.

MOT SHEFFIELD UNITED hadde Manchester United et par dommersituasjoner mot seg som kunne snudd resultatet. West Bromwichs 1-0 scoring søndag forteller alt om at VAR ikke er blitt det verktøyet vi håpet på, og at individers faglige mangler fortsatt er en faktor. Men det er ikke dårlige dommeravgjørelser og manglende fotballforståelse på VAR-rommet som er Ole Gunnar Solskjærs problem, det er svingningene i prestasjonene.

Innafor de 24 seriekampene som er spilt er Manchester United i null om du regner flyt og dommeravgjørelser imot opp mot det som har landet på deres side.

Det betyr at Manchester United ikke strekker til når det gjelder som mest.

De er like ustabile som VAR.

