Innrømmelser om doping ble ikke fulgt opp

Den spanske legen Luis García del Moral kom i en CAS-høring i 2016 med omfattende innrømmelser om doping, uten at disse ble fulgt opp.

Verken WADA, spanske antidopingmyndigheter eller Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) grep fatt i legens vitnemål, der han blant annet sa at omstridte Michele Ferrari hjalp til å dope Spanias landslag i banesykling i forbindelse med Atlanta-OL i 1996.

Dette skriver avisen El Pais, som har fått tilgang til Garcias vitnemål i CAS-høringen i 2016. Den gjaldt Johan Bruyneels anke mot sin tiårige utelukkelse.

Bruyneel var i sin tid sportsdirektør for Lance Armstrongs lag US Postal, og han ble utelukket av USAs antidopingbyrå USADA for sin medvirkning til dopingjukset som foregikk der.

Både Ferrari og Garcia var viktige hjelpere i Armstrongs dopingprogram. Ifølge Garcia var Ferrari tett involvert i dopingjuks også i regi av Spanias sykkelforbund i årene 1993 til 1998.

EPO og veksthormoner

I høringen ble Garcia spurt om Ferrari leverte kortikosteroider til spanske baneryttere i perioden.

– Det var ikke det viktigste. Det viktigste var EPO og veksthormoner, svarte han.

For å underbygge sine påstander la han fram et regneark fra 15. juli 1996, fire dager før OL i Atlanta ble innledet. Det dokumenterte at Spanias sykkelforbund hadde betalt over 750.000 kroner til Ferrari og hadde brukt over 300.000 kroner på apoteker.

Seks spanske baneryttere deltok i Atlanta-lekene.

Første gang

Ifølge El Pais var dette første gang det ble lagt fram beviser for at et spansk særforbund hadde organisert og finansiert doping for å gi sine utøvere bedre resultater.

Daværende president Juan Serra i Spanias sykkelforbund tilbakeviser at Ferrari var lønnet av forbundet og hevder at man ikke drev med organisert doping.

Senere ble Garcia ansatt hos US Postal, og han arbeidet for laget mens Lance Armstrong vant de fem første av sine sju Tour de France-seirer. Både Garcia og Ferrari ble av USADA utelukket på livstid i kjølvannet av dopingavsløringene som kostet Armstrong alle sju seirene.

