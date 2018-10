Insigne senket Liverpool i siste minutt

Liverpool hang i tauene i 90 minutter mot Napoli, og måtte gi tapt etter 89 og et halvt minutt. Da sørget Lorenzo Insigne for 1-0-seier for de lyseblå.

Scoringen kom i det 90. minutt, og satte fyr på Napoli-fansen. Marek Hamsik kom rundt på høyre og slo inn til Insigne. Han skled på gresset og trillet ballen over streken.

Det holdt til 1-0 og tre poeng for Napoli.

- Vi tapte fortjent, og det er ikke noen vits i å gjøre det verre enn det var. Vi hadde våre øyeblikk, men var åpne bak. Vi hadde våre øyeblikk, men jobben for våre tre midtbanemenn ble for vanskelig, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Keita-smell

Liverpool har levert glitrende angrepsfotball under Jürgen Klopp denne sesongen, men hadde ikke mye å bidra med i mesterligaoppgjøret mot Napoli onsdag.

Etter ti minutter ga Naby Keita bort ballen på egen halvdel, noe som skapte kampens første sjanse. Ballen endte opp hos Lorenzo Insigne, men Napoli-spissen skjøt ballen like utenfor. Like etter ble Keita liggende på gresset, og Liverpool-spilleren ble etter hvert kjørt ut på båre.

Tamt Liverpool

Liverpool virket helt avskrudd, og selv med Salah, Mané og Firmino på topp, skapte ikke hjemmelaget en eneste sjanse før hvilen. Napoli skapte heller ikke all verden, men etter hvilen hadde de flere enorme muligheter.

Dries Mertens ble satt inn i håp om å sikre seier, og åtte minutter før slutt var han svært nære å sette ballen i mål. Napoli kom rundt på venstre, og Mertens fikk revet seg løs i feltet. Avslutningen dundret i tverrliggeren og spratt ut i feltet.

Det så ut til å gå mot 0-0, men så dukket Insigne opp foran mål.

