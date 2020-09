Inter og Atalanta får utsatt sesongstart

Inter og Atalanta får begge starte den nye sesongen i Serie A senere enn de andre lagene på grunn av europacupspill i august, opplyser den italienske ligaen.

Den nye sesongen i italiensk toppserie sparkes i gang helgen 19.-20. september, men Inter og Atlanta spiller først en uke senere.

Forrige sesong ble for Atalantas del avsluttet 12. august, da laget tapte for Paris Saint-Germain i mesterligaens kvartfinale. Bergamo-klubben meldte at tre spillere fikk påvist koronasmitte da alle i klubben ble testet i forbindelse med treningsstart mandag.

Inter var i aksjon helt til 21. august, da det ble tap for Sevilla i europaligafinalen. Milano-klubben starter sin sesongoppkjøring neste uke.

Terminlista for Serie A skal offentliggjøres onsdag.

(©NTB)