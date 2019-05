Inter skiller lag med treneren

Nå ligger veien åpen for Antonio Conte.

Inter-trener Luciano Spalletti er sparket fra jobben.

Milanolaget bekrefter på eget nettsted torsdag at samarbeidet med Spalletti har opphørt.

- FC Internazionale Milano kan bekrefte at Luciano Spalletti ikke lenger er hovedtrener for førstelaget. Klubben øsnker å takke Spalletti for arbeidet hans og resultatene som er opnådd sammen, skriver klubben i en kort redegjørelse.

Den tidligere Roma- og Zenit-treneren Spalletti hadde opprinnelig kontrakt med Inter fram til sommeren 2021. 60-åringen ankom klubben før sesongstart i 2017, men fikk bare to sesonger ved roret i «Nerazzurri».

Inter reddet nylig en fjerdeplass i Serie A med nød og neppe, og dermed også en plass i Champions League neste sesong. Det ble klart i aller siste serierunde med 2-1 hjemme mot Empoli, et lag som rykket ned på grunn av samme resultat.

At Inter for første gang på sju år har klart å kvalifisere seg for Champions League to ganger på rad hjalp lite. Klubben endte hele 21 poeng bak ligavinner Juventus, mens det skilte ti poeng opp til tabelltoer Napoli ved sesongslutt.

Antonio Conte har de siste ukene blitt koblet hyppig med Inter, og flere italienske medier hevder partene allerede har avtalt en treårskontrakt.

Conte, som har trenerfortid i Juventus og på Italias landslag, jobbet sist for Chelsea før han ble presset ut derfra i fjor sommer.

