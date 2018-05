Intet nytt om Alex Ferguson 

Manchester Uniteds tidligere manager Alex Ferguson (76) skal fortsatt være under intensiv behandling på sykehus.

Han ble rammet av en alvorlig hjerneblødning lørdag og ble hastesendt til sykehus.

Det var søndag ettermiddag ikke kommet nye opplysninger fra sykehus, familien hans eller Manchester United utover det som ble kommunisert lørdag kveld.

Da var beskjeden fra sykehuset at legene var fornøyd med resultatet etter inngrepet, men at Ferguson har en lang rekonvalesens foran seg.

Skotten falt om i hjemmet sitt lørdag. Ifølge BBC skal Ferguson de siste dagene før sykdommen slo ut, ha sagt at han ikke følte seg helt i slag.

Han ledet Manchester United til 38 trofeer i sine 27 år som sjef på Old Trafford. Så sent som for en uke siden var han på plass ute på banen for å overrekke Arsenal-manager Arsène Wenger en gave.

(©NTB)

Mest sett siste uken