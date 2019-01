Inzaghi fikk sparken i Bologna, erstattes av Mihajlovic

Bolognas ydmykende hjemmetap mot Frosinone i søndagens bunnoppgjør ble siste kamp for trener Filippo Inzaghi, som mandag ble erstattet av Sinisa Mihajlovic. Her feirer Andrea Pinamonti scoring for Frosinone. Foto: Giorgio Benvenuti, ANSA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)