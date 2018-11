IOC gjenopptar utbetalinger til IBU

Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil gjenoppta sine utbetalinger til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), som ble stoppet i juni.

Det er klart etter at den nye IBU-presidenten Olle Dahlin fredag møtte IOC-president Thomas Bach i Lausanne og ga ham en oppdatering om situasjonen i forbundet i dag og dets planer for framtiden.

IOC stoppet i juni sine utbetalinger til IBU etter at en WADA-rapport hevdet at Russland hadde prøvd å kjøpe IBU-lederes taushet for å skjule doping. Før utbetalingene kunne gjenopptas stilte IOC flere krav, deriblant at president Anders Besseberg måtte byttes ut.

Blant kravene var også reformer i forbundets struktur, etiske kode og antidopingprogram, og at den russiske dopingskandalen blir skikkelig fulgt opp.

– IOC anerkjenner den gode framgang som er gjort på viktige områder, deriblant etikk og antidopingarbeid. IBU-presidenten ga meg forsikringer om at dette vil bli gjennomført fullt ut, og på det grunnlag ser vi fram til et nært samarbeid med IBU til beste for skiskyting og utøverne, sa Bach etter fredagens møte, ifølge IBUs nettsted.

– At alle restriksjoner oppheves og utbetalingene gjenopptas viser at vi er på rett vei med våre reformer, og vi er forpliktet til å følge veien videre. Iverksettingen av reformene som IBU-kongressen ba oss gjennomføre vil fortsette i helgens styremøte, sa Dahlin.

(©NTB)

