IOC-profil tror Beijing-OL blir påvirket av koronaviruset

Den internasjonale olympiske komité (IOC) bør forberede seg på at koronaviruset også vil påvirke vinter-OL i 2022, sier komitéveteranen Dick Pound.

I et intervju med nettstedet Inside the gamez er Pound klar på at IOC må vurdere konsekvensene av at også vinter-OL i 2022 i Beijing blir berørt av koronakrisen, og være forberedt på de økonomiske konsekvensene dette vil få.

Viruset har allerede tvunget fram en kostbar utsettelse av Tokyo-OL til 2021. Ifølge IOC-president Thomas Bach vil utsettelsen koste Den internasjonale olympiske komité et beløp tilsvarende flere milliarder norske kroner, skriver Die Welt.

Pound mener IOC må ta høyde for nok en utsettelse, og at de mange særforbundene som er avhengig av komiteens bistand får den hjelpen de trenger. Mange særforbunds økonomi er knyttet tett opp mot inntektene et OL gir.

– Jeg er sikker på at IOC vurderer alle muligheter, og at de også vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe særforbundene, sier 78-årige Pound.

IOC har så langt ikke ønsket å fortelle hvor mye særforbundene får utbetalt fra Tokyo-OL eller når betaling vil finne sted.

Etter Rio-OL i 2016 ble det utbetalt 540 millioner dollar, tilsvarende rundt 5,5 milliarder kroner, til særforbundene. Enkelte særforbund har bedt IOC om forskuddsutbetaling for hjelp, men Pound advarer om at problemet ikke løses ved å sende sjekker i posten.

IOC-veteranen peker på at enkelte forbund trolig lever over evne, og at det kan være grunn til å se på kostnadsbildet «i slike krevende tider».

