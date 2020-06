Iraks eneste VM-målscorer død av koronasykdom

Den irakiske fotballegenden Ahmed Radhi døde søndag, 56 år gammel.

Radhi ble smittet av koronaviruset og døde som følge av komplikasjoner knyttet til covid-19, ifølge Iraks helsedepartement.

Sist uke ble 56-åringen lagt inn på sykehus i Bagdad, men han ble utskrevet torsdag denne uken etter at tilstanden hans bedret seg. Deretter fikk Radhi et tilbakefall og måtte på sykehus igjen. Han skulle fraktes til Jordan for behandling søndag, men døde noen timer før den planlagte reisen.

Radhi scoret Iraks mål i 1-2-tapet mot Belgia under fotball-VM i 1986, og han er med det den eneste irakeren som har scoret i et VM-sluttspill.

Han var en meget sentral spiller for Irak på 1980-tallet og ble blant annet kåret til årets spiller i Asia. Etter fotballkarrieren ble han politiker.

