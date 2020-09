Irritert Sørloth etter Norge-nedtur: - Spør om noe annet

Den brennhete Trabzonspor-spissen var ikke nevneverdig interessert i å uttale seg om han burde kommet inn tidligere i Nations League-tapet.

NORGE - ØSTERRIKE 1-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Etter nesten fire år uten tap på Ullevaal, sa det til slutt stopp for Lars Lagerbäck.

En svak forestilling mot Østerrike sørget for en verst tenkelig start på Nations League, og ga samtidig en dårlig Ullevaal-generalprøve før EM-playoffen mot Serbia.

Før kampen var det knyttet store forventninger til hvilke to spisser Lagerbäck ville gå for fra start.

Eksperter Nettavisen snakket med før oppgjøret var delte i meningene rundt hvilke to som burde få sjansen til en kamp Lagerbäck kunne velge og vrake i gode alternativer.

For med Joshua King, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth i troppen hadde den svenske landslagssjefen et realt luksusproblem, og til slutt var det de to førstnevnte som fikk tillit fra start.

Les også: Stor norsk nedtur: Situasjon etter pause får TV 2-eksperten til å reagere: –⁠ Blir for dumt

Haaland og King slet, i likhet med resten av laget, med å få det til å fungere den første timen, men det var bedring å spore da Sørloth entret banen etter 64 minutter.

Det første den utleide Crystal Palace-spilleren gjorde var å servere Haaland som satte inn 1-2, og trønderen tilførte det norske laget mye i det som ble en oppløftende knapp halvtime.

Sørloth har bøttet inn mål i tyrkisk fotball den siste tiden, og etter kampen fikk 24-åringen spørsmål av TV 2 om han kom inn for sent.

Det var han ikke nevneverdig interessert i å ha en mening om.

- Det er klassisk journalistspørsmål. Det er Lars som bestemmer, og jeg forholder meg til det, sier han til kanalen.

- Var det skuffende at du ikke fikk mer enn en halvtime?

- Du prøver igjen, men du får ikke noe svar av meg på det. Spør om noe annet, fortsetter han smått irritert.

BØRS: Slik spilte Norge mot Østerrike

ASSIST: Sørloth var god etter at han kom inn for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Lagerbäck: - Vanskelig å vurdere

Et strengt UEFA-regime har gjort det mulig å arrangere landskamper på tross av koronapandemien.

Det resulterte imidlertid i at den tradisjonelle intervjusonen etter kampen er sløyfet, og det var kun Lagerbäck og keeper Rune Jarstein som var tilgjengelig for øvrig presse etter kampen.

Nettavisen spurte landslagssjefen om hvordan han ser på spissituasjonen etter at Sørloth kom inn og hevet det norske laget fredag.

- Det er vanskelig å vurdere. Det ble klart bedre, men det tror jeg også handlet om at laget hevet seg. Tar du de første 60 i angrepsspillet, ble vi helt stillestående og tapte ballen etter kun én og to pasninger etter at vi hadde vunnet den. Spissene fikk ikke mye å jobbe med, så man kan ikke vurdere utifra det. Alex hadde derimot et veldig bra innhopp, men det ble lettere da vi løftet opp laget og fikk litt trykk på dem, sier han.

Han får støtte av TV 2-ekspert Brede Hangeland, som mener landslagssjefen først og fremst bør konsentrere seg om utfordringene på midtbanen og i forsvaret fremfor luksusproblemet han har på topp før kampen mot Nord-Irland.

- King kommer ikke til å være fornøyd med sin prestasjon, men det hadde nok vel så mye å gjøre med måten Norge opptrådte på mens han var på banen. Uansett hvem som spiller på topp, må de ha mer støtte og bedre arbeidsforhold enn de hadde i en time i dag. Det er bra vi har tre spisser som er så gode, og jeg tror Lagerbäck skal konsentrere seg mest om de to andre lagdelene, forteller han til Nettavisen.

Joshua King selv var svært kritisk etter tapet.

- Det var katastrofe. Jeg må fokusere på meg og laget, først og fremst meg. Det er for mange spillere som har vært på ferie og trent og ikke spilt fotball på mange uker, så vi var veldig rustne. Vi bar bedre i andre omgang, men vi ga dem for mye tid. Det var et godt lag som strødde baller med godt kombinasjonsspill og mange gode enkeltspillere, sier Joshua King til TV 2.

TV 2-EKSPERT: Brede Hangeland. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

Østerrike-sjefen la ingen Haaland-plan

Erling Braut Haaland startet som ventet kampen mot Østerrike og Borussia Dortmund-stjernen noterte seg også for sitt første mål på a-landslaget da han reduserte etter pause.

20-åringen møtte blant annet sin tidligere Salzburg-lagkamerat Andreas Ulmer fredag, men fikk ikke mange baller å jobbe med mot et aggressivt østerriksk lag.

Gjestenes hovedtrener Franco Foda sier at de ikke la noen spesifikk plan for å stoppe tilførselen av baller til spissduoen King/Haaland.

- Haaland er veldig kjent, både gjennom Bundesliga og våre spillere. Han viste sin individuelle klasse, som da han scoret. Målet vårt var å hindre Norge i å bygge opp sitt spill, svarer han på Nettavisens spørsmål under østerrikernes pressekonferanse.

- Haaland har jo blant annet spilt lenge med Andreas Ulmer i Salzburg. Forhørte du deg med noen av spillerne som har spilt med ham for å legge en spesifikk plan?

- Nei, vi har våre generelle helhetsanalyser av spillerne, og vi har også analysert enkeltkamper i den tyske Bundesliga, så vi analyserte hans bevegelsesmønstre og hans måte å gå inn i boksen. Derfor stilte vi oss opp veldig kompakt, og jeg er veldig fornøyd med den planen vi la for dagen.