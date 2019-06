Irsk motstand for Brann i europaligaen

Brann møter irske Shamrock Rovers i 1. kvalifiseringsrunde til europaligaen i fotball. Molde skal ut mot KR Reykjavik.

Det ble klart da kampene i 1. kvalifiseringsrunde ble trukket i Det europeiske fotballforbundets (UEFA) hovedkvarter i Nyon tirsdag.

Haugesund møter vinneren av kvalifiseringsoppgjøret mellom walisiske Barry og nordirske Cliftonville. Oppgjørene som avgjør FKHs motstander, spilles 27. juni og 4. juli.

Molde og Brann har i utgangspunktet hjemmekamp først, mens Haugesund etter alle solemerker begynner sitt kvalifiseringsspill på bortebane.

Molde, Brann og Haugesund var alle seedet i tirsdagens trekning.

Dublin-klubben Shamrock Rovers var sannsynligvis en av de mer vriene motstanderne Brann kunne få. Klubben ligger på andreplass i den irske ligaen.

Sist lagene møttes, i en treningskamp i 2015, vant Shamrock 3-2.

KR Reykjavik leder den islandske ligaen etter at åtte kamper er spilt av årets sesong. Forrige sesong ble det kun fjerdeplass for Moldes motstander i 1. kvalifiseringsrunde.

Sist KR Reykjavik møtte norsk motstand var i 2015. Da var Rosenborg motstander i 2. kvalifiseringsrunde til europaligaen. Den gang ble islendingene flere nummer for små og tapte 0-4 over to kamper.

Cliftonville endte på femteplass i nordirske ligaen denne sesongen. Opp til seriemester Linfield, som møter Rosenborg i 1. kvalifiseringsrunde til mesterligaen, skilte det til slutt 24 poeng.

Barry endte på tredjeplass i den walisiske ligaen.

Kampene i 1. kvalifiseringsrunde spilles 11. og 18. juli.

