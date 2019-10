Isabell Herlovsen satte ny norsk scoringsrekord da Norge knuste Færøyene

Isabell Herlovsen er tidenes målscorer på det norske landslaget etter at hun scoret tre mål i EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene tirsdag.

FÆRØYENE - NORGE 0-13:

Norge tok en oppskriftsmessig trepoenger da bunnlaget i EM-kvalifiseringens Gruppe C, Færøyene, ble slått hele 13-0 i Torshavn tirsdag.

Caroline Graham Hansen ble kampens store spiller med tre mål og fem målgivende pasninger, mens Isabell Herlovsen passerte Marianne Pettersen på scoringstoppen og er nå tidenes toppscorer på det norske landslaget med 67 mål.

- Ubeskrivelig

Herlovsen scoret, i likhet med Graham Hansen, tre mål i møtet med Færøyene, og med sitt tredje mål tok hun endelig Marianne Pettersens 18 år gamle scoringsrekord.

- Det har vært et mål for meg å slå den rekorden og akkurat nå er det litt ubeskrivelig. Det var en veldig deilig følelse da jeg satt den siste der og visste at nå er jeg på toppen av lista. Men jeg må bare jobbe på videre, for jeg skal gjøre det vanskelig for den som kommer etter meg å slå den, sa Herlovsen til NRK etter kampslutt.

BLE PASSERT: Marianne Pettersen scoret 66 mål for det norske landslaget. Tirsdag scoret Isabell Herlovsen tre mål mot Færøyene og står dermed med 67 landslagsmål. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Kolbotn-spilleren passet også på å takket lagvenninnene etter at rekorden var i boks.

- Det er fantastisk. Det er jo de som gjør at jeg scorer de målene og jeg må gi en takk til alle sammen, for det her har vi jobbet hardt for. Å endelig stå her og være øverst på den lista føles veldig deilig, sa Herlovsen.

Hun fikk selvsagt også gratulsasjoner av landslagstrener Martin Sjøgren etter kampslutt.

- Det viktigste var at vi vant kampen, men så hadde vi et delmål med denne kampen. Det var at vi ville hjelpe «Issa» med å bli den beste målscoreren gjennom tidene. Vi lyktes med det, så nå er hun helt alene på tronen. Det er en fantastisk fin fotballspiller, sa Sjøgren til NRK.

Norge så lenge ut til å ha rekorden for største seier innen rekkevidde også, men 17-0-seieren mot Slovakia fra 1995 står fremdeles støtt etter tirsdagens kamp.

MÅTTE VENTE: Isabell Herlovsen måtte vente til andre omgang med å score, men så rant målene inn. Foto: Francisco Seco (AP)

Graham Hansen-show

De norske kvinnene fikk en drømmestart på kampen da Utland allerede etter åtte minutter stanget en corner fra Graham Hansen i nettet bak en utspilt Monika Biskopstø i Færøyene-målet.

Midtveis i omgangen ble Eikeland felt innenfor sekstenmeteren, og dommeren pekte korrekt på straffemerket.

Graham Hansen var sikker som banken fra elleve meter og plasserte ballen i hjørnet til venstre for seg selv, mens keeper Aalborg-keeper Biskopstø ble stående midt i mål.

Ti minutter før pause rullet Norge opp et flott andrep på høyresiden. Synne Skinnes Hansen trillet ballen ut til Graham Hansen, som slo ballen 45 grader ut til Eikeland. Reading-spilleren gjorde ingen feil og plasserte like godt ballen helt oppe i krysset til 3-0.

HERJET: Caroline Graham Hansen kjørte rundt med spillerne fra Færøyene tirsdag. Foto: Peter Morrison/ap Photo (NTB scanpix)

Herlovsen satte rekord



Isabell Herlovsen, som før tirsdagens kamp stod med 64 landslagsmål, jaktet Marianne Pettersens scoringsrekord på landslaget. Pettersen scoret totalt 66 mål med flagget på brystet.

Herlovsen var farlig frampå like før pause, men da Kolbotn-spillerens skudd gikk i Færyøene-blokka, dunket Graham Hansen inn 4-0 i nærmeste hjørne på returen.

Barcelona-spilleren var virkelig i humør i Torshavn tirsdag kveld, og fem minutter ut i andre omgang banket hun sitt tredje og Norges femte for dagen fra 23 meter.

Like etterpå var det endelig Herlovsen sin tur. En svak klarering ble headet rett i beina på Norge-spissen, som enkelt bredsidet inn 6-0 på volley.

Etter en snau times spill ble Guro Reiten tatt av banen til fordel for Karina Sævik. Paris Saint-Germain-spilleren takket for tilliten og dunket ballen i mål etter bare et par minutter på banen.

Etter 63 minutter var det Ingrid Syrstad Engen som skulle tegne seg på scoringslista. Caroline Graham Hansen svingte en corner inn fra venstre, og Wolfsburg-spilleren steg til værs og stusset inn Norges åttende for dagen.

Innbytter Frida Maanum ville også være med på scoringsshowet og etter fine kombinasjoner mellom Maren Mjelde og Karina Sævik på høyresiden kunne Maanum enkelt bredside inn 9-0.

Tangeringen av Pettersens scoringsrekord kom etter 66 minutter. Eikeland fant Herlovsen foran mål, og Kolbotn-spissen headet ballen vakkert i en bue over keeper til 10-0.

Syrstad Engen banket inn sitt andre for dagen, før det var duket for et historisk øyeblikk på Tórsvøllur.

Caroline Graham Hansen slo ballen hardt inn fra venstre, og Herlovsen skled inn sitt 67. landslagsmål, og Norges tolvte for dagen.

Elise Thorsnes fastsatte sluttresultatet til 13-0 etter nok en målgivende pasning fra Graham Hansen.

I den andre kampen i Gruppe C vant Wales 1-0 borte mot Hviterussland, og befester dermed posisjonen som nummer to i gruppa bak Norge.