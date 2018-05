Isabelle Gulldén forteller om vekthetsen: - Har mishandlet kroppen min

Mobbingen på barneskolen plaget 28-åringen helt inn i de senere tenårene.

Isabelle Gulldén regnes av de fleste som en av verdens beste håndballspillere, og spiller til daglig i den franske klubben Brest Bretagne.

I et åpenhjertig blogginnlegg forteller 28-åringen om hennes problemer i barndommen, spesielt koblet opp mot vekt. Der skriver hun om hvordan hun i ung alder ble hetset for utseende sitt.

- Alt startet da jeg var liten, da jeg var seks år og fikk høre at jeg var tjukk. Guttene i parallellklassen synes det var moro å si det til meg. Følelsen sitter fortsatt i meg, og i mange år har jeg slåss mot kroppen min, mishandlet den og ikke synes noe om den, skriver Gulldén i en blogg på nettstedet Newbody.se.

Les mer: Brækhus så for seg det verste for norske fans: - Hadde vært forferdelig

Hun skriver videre at hun vekslet mye mellom ulike dietter, som igjen gjorde hun gikk opp og ned i vekt. Hun skriver også åpent om å ha blitt påvirket av utseende til fotomodeller.

For Gulldéns del så endret mye seg da hun forstod at å gå ned ned i vekt tok vekk mye av det hun var god på på håndballbanen. Det var først som 24-åring hun fikk veiledningen hun trengte hos Sveriges olympiske komité.

- Jeg spiste som et dyr dagen før jeg skulle på «diett», som for meg betød at man ikke skulle spise noe i det hele tatt. Da jeg møtte Stefan (dietist for Sveriges olympiske komitee) fikk jeg sjokk, skriver Gulldén.

- Jeg skulle spise så mye, og jeg skulle spise fem ganger om dagen. På dag tre satt jeg nesten og gråt fordi jeg hadde så mye igjen på tallerkenen, og var mett.

Gulldén har de siste årene vært en vital brikke for det svenske landslaget som har tatt sølv og bronse i EM, samt vært med å vinne Champions League med storklubben CSM Bucuresti fra Romania.

I EM i 2014 ble hun også kåret til mesterskapets beste spiller foran blant andre Nora Mørk og Heidi Løke.

I blogginnlegget skriver Gulldén at hun «aldri kommer til å bli en size-0, og det er helt okei». Hun er uansett litt usikker på hva kroppspresset betyr for den kommende generasjonen.

- Man ser enda mer på sosiale medier der folk lager et perfekt bilde av seg selv. Selv synes jeg det ser ut til å bli en noe sunnere. Flere og flere mennesker jobber mot kroppshets, og det er jeg så glad for, sier Gulldén.

- Hadde jeg visst det jeg vet i dag så hadde «Bella» i alderen syv til 18 vært et lykkeligere menneske, og ikke behøvd å legge så mye tid og krefter til vekta.

Mest sett siste uken