Isak Solberg (17) signerte proffkontrakt med Tottenham

Burvokteren blir værende i London-klubben.

Det bekrefter Solberg selv på Instagram mandag.

- Svært begeistret for å ha signert min første profesjonelle kontrakt med Tottenham. En stor takk til familien min, vennene mine og alle som har vært der for meg, skriver Solberg på billedtjenesten.

17-åringen kom til Tottenham fra Bryne i 2019, men har ikke vært gammel nok til å signere en proffkontrakt med PL-klubben.

Solberg som kommer fra Voss har også vært innom Tromsø og Bryne. Han fikk sin seniordebut i 3. divisjon allerede som 14-åring. I fjor kom han til Tottenham som lærling.

2003-modellen har aldersbestemte landskamper for Norge, og skal ha blitt oppdaget av Tottenham under en G15-kamp.

– Isak er en veldig seriøs og treningsvillig keeper. Han har alle forutsetninger for å bli veldig god. Med sin høyde og rekkevidde har han et stort fortrinn, og han er også veldig trygg med ballen i beina. Han har god kommunikasjon og god spilleforståelse, sa Brynes keepertrener, Stian Rosseland, til Jærbladet i januar 2019 etter at Solberg hadde signert en amatørkontrakt med Spurs.

17-åringen følger dermed i fotsporene til Erik Thorstvedt, Frode Grodås og Espen Baardsen, som er tidligere norske keepere som har vært i London-klubben.

Solberg er tilknyttet Tottenhams U18-lag, ifølge klubbens egne hjemmesider.