Ishockey: Åtte strake for Frisk Asker og Stavanger

Serieleder Frisk Asker måtte slite for å slå tabelljumbo Narvik, men tok sin åtttende strake seier i eliteserien ishockey. Det gjorde også Stavanger.

I Narvik greide ingen av lagene å score i spill fem mot fem, men Frisk vant 2-1 etter tre power play-scoringer. Thomas Valkvæ Olsen ga Frisk ledelsen på en keeperretur i 1. periode. Carl Ludvig Steenberg utlignet i midtperioden, men Hampus Gustafsson ble matchvinner i 3. periode.

Vinnermålet kom 13.12 minutter før slutt, og spenningen levde helt til sluttsignalet da hjemmelaget jaktet målet som ville gitt forlengning.

Med seieren er Frisk fortsatt seks poeng foran Vålerenga, og det kan øke til ni når Narvik er motstander igjen søndag. Narvik står fortsatt med bare tre poeng, men laget var ikke langt fra å plusse på poengfangsten lørdag.

Ampert

Stavanger Oilers holder fortsatt stø kurs mot tetstriden etter sin svake sesongåpning. 5-1 over Storhamar gjorde at laget nå er rett bak motstanderen. Dan Kissel herjet med tabellnaboen med to mål og to assist. Hjemmelaget scoret fem ganger før gjestene fra Hamar fikk sitt trøstemål mot slutten.

Da var det nesten like mange spillere i utvisningsboksene som ute på isen, i en kamp der det gnistret til mellom lagene da utfallet mer eller mindre var avgjort. Etter to utvisningsminutter totalt i første halvdel av kampen ble det 100 utvisningsminutter i siste halvdel.

Forrige gang Stavanger tapte en kamp var det fortsatt oktober. Da var laget nest sist og 15 poeng bak Storhamar. Etter lørdagens seier er fjerdeplasserte Oilers to poeng bak tredjeplasserte Storhamar.

Holder unna

Tetduoen holder foreløpig unna. Frisks seiersrekke er like lang som Storhamars, og laget har avgitt bare seks poeng på 16 kamper. Toer Vålerenga vant byderbyet mot Manglerud Star 6-2 og er dermed fire poeng foran Storhamar. Tobias Lindström var tomålsscorer for Vålerenga, mens Daniel Sørvik hadde assist på lagets tre første mål.

Lillehammer på femteplass henger også med. Det ble 6-2-seier over Stjernen. Lillehammer er poenget bak Stavanger.

(©NTB)

