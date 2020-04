Ishockey: Gjøse overtar Storhamar

Anders Gjøse er ansatt som ny trener i ishockeyklubben Storhamar.

Det bekrefter mjøsklubben selv på sine nettsider onsdag.

«Vi er veldig glade for at Anders har takket ja til å trene Storhamar de neste to sesongene. Anders er en ung ambisiøs trener, men har allerede GET-ligaerfaring fra trenerteam i Frisk Asker, Lillehammer og Sparta», skriver Storhamar i en uttalelse.

Gjøse har også vært tilknyttet Norges Ishockeyforbund som trener for flere aldersbestemte landslag.

35-åringen, som har en fortid som spiller i Stavanger Oilers, har undertegnet en toårsavtale med opsjon på ytterligere to år.

