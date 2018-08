Ishockey kan forsvinne fra OL-programmet

Et vinter-OL uten ishockey kan fort bli en realitet. Det er i hvert fall ett av fire alternativ som IIHF-president René Fasel har lagt fram overfor IOC.

I forbindelse med Hlinka Gretzky-turneringen i Edmonton i helgen var IIHF-president René Fasel med i en paneldebatt, skriver svenske Aftonbladet.

Der kom det fram at han gjort IOC oppmerksom på at det kun er fire alternativer hva ishockey angår til de kommende lekene i Beijing i 2022.

1. Et OL med NHL-spillere.

2. Bruke samme modell som i 2018.

3. Bruke kun U23-spillere.

4. Ingen ishockey.

Det er for tiden en kald krig mellom NHL, Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) og Den olympiske komité (IOC). Det er penger, konkurransebestemmelser, spilleprogram og tilgangen til markedsavtaler som ligger bak de mange uenighetene.

Mellom 1998 og 2014 fikk NHL-spillerne delta i OL og ga lekene et ekstra løft. Mange så finalen som det store høydepunktet i lekene.

Under vinterens OL i Sør-Korea lykkes det ikke de tre partene å bli enige om en avtale slik at verdens beste spillere fra NHL kunne delta. Et av punktene man ikke kom til enighet om var hvem som skulle betale den store forsikringssummen på spillerne.

Norge kvalifiserte seg for OL i Pyeongchang for tredje OL på rad, men fikk ikke benytte seg av NHL-spillerne Mats Zuccarello og Andreas Martinsen.

