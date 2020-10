Ishockey: Vålerenga åpnet med seier i Oslo-derbyet

Vålerengas våknet i tredje periode borte mot Manglerud Star og vant til slutt 4-1 i eliteserieåpningen i ishockey.

De to første periodene i lørdagens oppgjør var målløse, men tredje periode var ikke gammel da Thomas Olsen ga Vålerenga ledelsen etter forarbeid av Albind Lindgren. Like etter sørget Jørgen Karterud og Axel Anders Sundberg for 2-0 og 3-0 til bortelaget.

Med det trodde de fleste at kampen var avgjort, men Joachim Hermansen sørget for spenning da han reduserte drøye 12 minutter før full tid. Manglerud Star presset på for flere scoringer, men maktet ikke å overliste Steffen Søberg i Vålerenga-buret.

Med under tre minutter igjen å spille punkterte Colin Spaberg Olsen kampen da han prikket pucken inn i mål fra langt hold. Dermed endte kampen 4-1 til gjestene fra Jordal.

Sparta hadde få problemer med å ta seg av Grüner og vant til slutt 4-0 i sin serieåpning. Henrik Knold og Magnus Nilsen sørget for 2-0 etter første periode, før Christoffer Karlsen og Samuel Salonen scoret hvert sitt mål i henholdsvis annen og tredje periode.

Lillehammer fikk en drømmestart hjemme mot Stjernen da Austin Cangelosi sendte vertene i føringen etter drøye fire minutter. Samme mann bommet på straffe like etter, men Martin Gran økte til 2-0. Da var kun fem minutter av første periode gått. Stjernen kjempet seg tilbake til 2-2, men fem minutter ut i tredje periode sendte Cangelosi hjemmelaget tilbake i føringen. Brendan Ellis fastsatte sluttresultatet til 4-2 like før slutt.

(©NTB)