- New York Rangers lytter til bud på Mats Zuccarello

Nordmannen kan komme til å tilhøre et annet NHL-lag når overgangsvinduet stenger 26. februar.

NEW YORK (Nettavisen): To av de mest velinformerte journalistene i NHL-miljøet, Elliotte Friedman hos Sportsnet og Bob McKenzie hos TSN, opplyser at New York Rangers vurderer å bytte bort Mats Zuccarello (30).

Nordmannen har vært en nøkkelspiller i broadwaylaget de siste fem årene, helt siden han returnerte til Nord-Amerika fra en sesong i russiske Magnitogorsk Metallurg.

Vil bli savnet



Zuccarello topper poengligaen i Rangers denne sesongen. Han har gjort 32 poeng på 44 kamper før matchen mot Buffalo Sabres natt til fredag. Han har toppet klubbens interne poengliga i tre av de fire siste sesongene.

- Zuccarello har vært den følelsesmessige tennpluggen for Rangers siden han kom tilbake i 2013. Selv om han er liten av vekst, har han konstant funnet måter å heve laget på med sine briljante playmaker-evner, sitt konkurranseinstinkt og sitt lederskap i garderoben, sier NHL-reporter Scott Charles fra The Associated Press til Nettavisen.

- Ethvert NHL-lag vil være heldig om de får ham som forsterkning før sluttspillet, og New York vil definitivt savne ham dersom han blir byttet bort, legger Charles til.

Kollega Sean Hartnett i WFAN660 og CBS New York tror det skal mye til for at klubben kvitter seg med Mats Zuccarello.

- Veldig få spillere i ligaen er så verdifulle at navnene deres aldri dukker opp i overgangsrykter. Slik situasjonen er nå, ligger Rangers på en utsatt sluttspillplass og vil definitivt ha behov for Mats Zuccarello dersom de skal ha den minste sjanse til å komme langt i sluttspillet, sier Sean Hartnett hos WFAN660 og CBS New York til Nettavisen.

- Det er mulig at en manager med Stanley Cup-aspirasjoner vil anse Zuccarello som den siste brikken i puslespillet sitt og sender Rangers et fristende tilbud. Men så lenge Rangers kjemper om sluttspillplass, tror jeg de holder på Zuccarello med mindre noen kommer med et latterlig tilbud som er umulig å avslå, legger Hartnett til.

New York Rangers er en storklubb i NHL-sammenheng, selv om laget ikke har vunnet Stanley Cup siden 1994. Laget var i Stanley Cup-finale i 2014 og var i semifinalen i 2015, men røk ut i andre runde av sluttspillet i fjor.

Gjenopplading

Ettersom det er så attraktivt å spille i New York, har ikke klubben sett seg nødt til å bryte ned laget og bygge det opp fra bunnen av, slik lag som Chicago Blackhawks og Pittsburgh Penguins har gjort med hell det siste tiåret.

- Men hvis man ser på hva New York Rangers gjorde i fjor, da de byttet bort Derek Stepan og kjøpte ut Dan Girardi, gjør de en slags gjenopplading. Jeg vil ikke kalle det gjenoppbygging, for det vil New York aldri kalle det, men jeg vil si at de gjør sine forberedelser i tilfelle laget faller ut av sluttspillkampen, sier Bob McKenzie til NBCSN.

New York Rangers byttet i fjor sommer bort Stepan og Antti Raanta til Arizona Coyotes og fikk et førsterundevalg i draften i retur, samt en ung back. Draftvalget ble brukt på svenske Lias Andersson, som var meget god i junior-VM før nyttår. I tillegg fikk Rangers inn Filip Chytil med sitt eget førsterundevalg.

2018-draften regnes for å være eksepsjonelt god, hvilket både betyr at Rangers har interesse av å skaffe seg høye draftvalg og at andre lag helst ikke vil gi fra seg høye draftvalg - med mindre de tror at det gir dem akkurat den spilleren de trenger for å kunne vinne Stanley Cup denne sesongen.

Like uttalelser



- Får de et utrolig tilbud på Ryan McDonagh, vil de lytte. Jeg tror de vil gjøre det med alle spillerne sine. De vil gjøre det med Mats Zuccarello, som har et år igjen av kontrakten sin. De vil gjøre det med Michael Grabner og Rick Nash, som er kontraktløse til sommeren. Dette betyr ikke at de har bestemt seg for å bytte bort disse spillerne, men det betyr at de vil undersøke hva markedet er villig til å by for dem, forklarer McKenzie.

Elliotte Friedman fra Sportsnet sier noe nesten identisk til NHL Network.

- De gjorde en byttehandel ved draften i fjor hvor Derek Stepan ga dem unge, lovende spillere. Jeg tror at de minst vil lytte til tilbud for spillere som McDonagh og Zuccarello. Ingen garantier, men jeg tror de har gjort det klart at dersom andre vil ta en seriøs prat om disse spillerne, så kommer de til å lytte.

Når to velinformerte journalister uttaler seg så likt, er det ikke utenkelig at informasjonen kommer direkte fra ledelsen i New York Rangers, som kanskje ønsker å se hvordan klubbens supportere reagerer på disse ryktene før de eventuelt gjennomfører en handel.

Lønnstak

En essensiell årsak til at mange lag i NHL velger å bytte bort etablerte veteraner for å få unge spillere eller draftvalg i retur, er lønnstaket i NHL. Det ligger denne sesongen på 75 millioner dollar. Klubbene må få plass til 23 spillere under dette taket – og unge spillere tjener mindre enn veteraner.

Rangers besitter alle sine egne draftvalg i 2018-draften, og får frigjort en del lønn når kontrakten til Rick Nash på 7,8 millioner dollar utløper etter denne sesongen. Dette vil imidlertid gå bort til å signere Brady Skjei, J.T. Miller, Kevin Hayes og Jimmy Vesey til nye kontrakter. I tillegg kommer toppscoreren Michael Grabner til å gå kraftig opp i lønn fra sin nåværende kontrakt på 1,65 millioner dollar, enten han blir i Rangers eller signerer for et annet lag.

New York Rangers vil derfor trenge unge, billige og talentfulle spillere neste sesong. Håpet er at både Lias Andersson og Filip Chytil er gode nok for en plass i NHL allerede til høsten.

- 2018-sommeren blir interessant for Rangers-fansen. Klubben har gått inn i en gjenoppladingsfase og denne gang kommer ledelsen til å ta en seriøs titt på klubbens framtidige retning, og det kan inkludere Zuccarellos langsiktige framtid, sier Sean Hartnett til Nettavisen.

Han poengterer at Zuccarello blir 31 år i september og tror at nordmannen har nådd sitt toppnivå som NHL-spiller ettersom han har ligget stabilt rundt 60 poeng de siste sesongene.

- Han er definitivt verdifull for Rangers som en topp seks-spiller og utvilsomt en publikumsfavoritt, men det gjenstår å se hvorvidt han er en del av klubbens langsiktige planer, avslutter Hartnett.

Podkast: Hør intervju med stortalentet Mathias Emilio Pettersen:

Mest sett siste uken