Andreas Martinsen scoret sitt første mål for Chicago

Nordmannen hjalp Chicago Blackhawks til en sterk seier mot et desperat motstanderlag i NHL.

NEW YORK (Nettavisen): Mens sluttspillhåpet er dødt for Chicago Blackhawks, kjemper St. Louis Blues frenetisk for å ta seg forbi enten Colorado Avalanche eller Anaheim Ducks og få en plass blant de åtte lagene som går til sluttspill i NHLs vestre avdeling.

I NHL er det likevel ofte sånn at selv spillerne i lag uten sluttspillhåp har mer enn nok å spille for. I Chicago Blackhawks er Andreas Martinsen bare én av flere som gjør så godt de kan for å overbevise klubbledelsen om at de fortjener en kontrakt for neste sesong også.

Natt til torsdag imponerte nordmannen stort.

- Vår mest effektive

Han scoret 1-1-målet for Chicago, satte inn to taklinger, fyrte av fem skudd og fikk mer istid enn i noen av sine seks foregående kamper for Blackhawks – 14,03 minutter, hvorav 1,03 var i undertall.

- Andreas Martinsen kom for å spille i dag, kommenterer Chicago Tribunes journalist Mark Lazerus på Twitter, mens Chicago-fans kommenterte at nordmannen bør få være med i stallen neste sesong.

Trener Joel Quenneville sier seg enig i at Martinsen leverte en god match.

- Martinsen var kanskje vår mest effektive spiller i dag, mener Quenneville.

- Ikke vits i å holde igjen

Scoringen var Martinsens første poeng for Chicago og hans 8. totalt i NHL-karrieren. Forhåpentlig bidrar det til å overbevise manager Stan Bowman om at Martinsen kan være en nyttig spiller å ta med seg inn i 2018/19-sesongen.

- Først og fremst var det godt å få en seier. Det er alltid gøy å vinne. Det var en morsom kamp. Jeg kjenner at jeg har bltt mer og mer komfortabel der ute. Det er alltid moro å spille med lave skuldre og selvtillit, sier Martinsen til Nettavisen etter 4-3-seieren.

Han er innforstått med at han spiller for sitt NHL-liv i disse kampene på tampen av sesongen. Dette er en ren audition foran klubbledelsen, som enten kan velge å tilby ham en ny kontrakt eller droppe nordmannen.

- Nå har vi to kamper igjen, så da er det bare å fortsette for min del. Jeg spiller for en ny kontrakt, og det er ikke vits i å holde igjen noe da! konstaterer 27-åringen.

Snudde 1-3 til 4-3

Robert Bortuzzo ga St. Louis ledelsen 1-0 tidlig i første periode, før Martinsen utlignet med et skudd som gikk mellom beina på keeper Jake Allen 8,57 minutter ut i første periode.

Brayden Schenn ga Blues en ny ledelse, som Vladimir Tarasenko økte, før en annen fersking i Chicago – Blake Hillman – reduserte til 2-3 med sitt første NHL-mål noensinne. Alex DeBrincat utlignet til 3-3 før veteranen Duncan Keith scoret vinnermålet for Chicago bare ni sekunder før slutt.

Chicago har to kamper igjen av årets sesong. Det samme har St. Louis, med mindre laget tar seg forbi enten Colorado Avalanche eller Anaheim Ducks i løpet av denne uka.

P.S. Andreas Martinsen har denne sesongen tilbrakt mesteparten av tiden i Chicagos reservelag Rockford Ice Hogs i AHL, der han har gjort 12 mål og 26 poeng på 61 kamper.

