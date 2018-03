Andreas Martinsen spiller for sitt liv i NHL

Nordmannen får maksimalt ni kamper på å bevise for klubbledelsen at han fortjener ny kontrakt.

N.Y. ISLANDERS – CHICAGO 1-3:

BROOKLYN (Nettavisen): Til tross for at han spilte 119 kamper i NHL over sine to første sesonger i Nord-Amerika, har Andreas Martinsen fortsatt til gode å etablere seg ordentlig i verdens beste hockeyliga.

Nå er han tilbake blant den ypperste verdenseliten, som en del av Chicago Blackhawks, helt på tampen av sesongen 2017/18.

Natt til søndag spilte han sin tredje match i Blackhawks-trøya. Og for tredje gang gjorde han sakene sine bra.

- Først og fremst var det deilig å få en seier. Vi var enige om å gå ut for å vinne og ha det gøy og det klarte vi. For min egen del gjelder det å vise at jeg har noe å tilby dette laget og vise at jeg hører hjemme i NHL, sier Martinsen til Nettavisen.

Chicago hadde ni kamper igjen av sesongen da han ble hentet opp fra Rockford IceHogs og fikk sin Blackhawks-debut. Laget kan ikke kvalifisere seg for sluttspillet, så Martinsen får maksimalt ni kamper dersom han spiller alle resterende Chicago-matcher.

Han er innforstått med at han spiller for sitt NHL-liv i disse kampene. Dette er en ren audition foran klubbledelsen, som enten kan velge å tilby ham en ny kontrakt eller droppe nordmannen.

- Ja, selvfølgelig, det er det. Jeg føler at jeg har gjort en bra sesong nede i AHL. Jeg vet at de har fulgt med og jeg har fått bra tilbakemeldinger. Det er noe annet å vise seg fram her oppe. Man må bare ta sjansen, kline til og vise hva jeg har å by på, forteller 27-åringen, som har gjort 12 mål og 26 poeng på 61 kamper for Rockford i AHL.

Andreas Martinsen har denne sesongen spilt under en såkalt énveiskontrakt, hvilket innebærer at han har hatt samme lønn i AHL som i NHL. Alternativet er en toveiskontrakt, hvor han får en langt lavere lønn i AHL.

Minstelønna i NHL er 650.000 dollar (5 millioner norske kroner). Martinsen tjener 675.000 dollar nå. I AHL er minstelønna neste sesong 47.000 dollar (364.000 norske kroner). Altså bare 7,2 prosent av NHL.

Det er ingen overdrivelse å si at tobarnsfaren Andreas Martinsen lever under et solid press.

- Man blir vant til det. Det er en livsstil man blir vant til å leve med. Jeg føler egentlig ikke at det går sånn innpå meg. Det har vært sånn de tre-fire siste årene, hvor jeg ikke har visst hvor jeg skal spille før midt på sommeren. Man må bare gjøre det beste ut av det og satse på at det ordner seg. Det gjør som regel det, konstaterer Chicagos norske nummer 29.

- Hvor står du som ishockeyspiller per mars 2018? Føler du at du er bedre enn noensinne?

- Jeg føler at jeg går inn i «primen» (toppen, red.anm.) min nå. Jeg er i god fysisk form og har samtidig med meg en del erfaring i bagasjen. Jeg føler at jeg tar små steg hvert år. Den erfaringen man får, er mye verdt, sier Martinsen til Nettavisen.

Han vet ikke hvilken vei klubbledelsen i Chicago lener, men er glad for at tilbakemeldingene på årets innsats har vært positive. I sin korte Chicago Blackhawks-karriere har han gjort sakene sine bra, selv om det ikke er blitt målpoeng. Både mot Colorado Avalanche og Vancouver Canucks gikk han av isen med en solid Corsi (skuddforsøk for minus skuddforsøk imot mens en spiller er på isen, red.anm.), og han gjentok dette mot Islanders. I alle tre matchene har Martinsen registrert en Corsi på minst 60 prosent, ifølge Corsic Hockey.

Han har også utmerket seg med noen klokkerene, knallharde taklinger. I forrige match fikk han inn en fulltreffer mot Nikita Zadorov. Denne gang var det Casey Cizikas som fikk føle hvor vondt det gjør å bli truffet av en Martinsen-takling.

- Hva tenker du om framtiden? Blir du i Nord-Amerika uansett eller reiser du hjem til Europa hvis du ikke får det tilbudet du vil?

- Jeg vil selvfølgelig helst ha en énveiskontrakt, men det kommer an på hvem som spør. Jeg kommer ikke til å dra hjem med det første. Jeg blir værende her borte en stund til. Jeg føler at jeg har ganske mange NHL-kamper igjen å spille, sier Martinsen til Nettavisen.

