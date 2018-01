Dette sier Zuccarello om overgangsryktene

- Det kommer jo til å bli litt trist hvis det skjer, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

N.Y. RANGERS – BUFFALO 4-3:

NEW YORK (Nettavisen): Flere anerkjente journalister i NHL-miljøet melder at New York Rangers er villige til å lytte til bud på Mats Zuccarello.

- Jeg tror at de minst vil lytte til tilbud for spillere som Ryan McDonagh og Mats Zuccarello. Ingen garantier, men jeg tror de har gjort det klart at dersom andre lag vil ta en seriøs prat om disse spillerne, så kommer de til å lytte, sier for eksempel Elliotte Friedman i Sportsnet.

En eventuell overgang ser først og fremst ut til å være aktuell dersom Rangers faller ut av sluttspillbildet. Natt til fredag ble det 4-3-seier hjemme i Madison Square Garden mot Buffalo Sabres.

New York Rangers har bare tre poeng opp til andreplassen i Metropolitan-divisjonen, men samtidig heller ikke mer enn fem poeng ned til sisteplassen blant de åtte lagene der. Etter torsdagens kamper ligger broadwaylaget på en av de to wildcardplassene.

- Tenker på det



Overgangsvinduet i NHL stenger 26. februar, mens grunnserien avsluttes 8. april. Rangers skal spille 36 kamper innen den tid.

Selv forsøker Mats Zuccarello å ta overgangsspekulasjonene med ro, men det er ikke enkelt.

- Jeg får jo med meg ryktene. Det kommer til å bli litt trist hvis det skjer. Jeg tenker jo litt på det. Det er mest fordi alle forteller meg om det hele tiden. Jeg leser ikke så mye på nett selv, men folk sender meg meldinger, så jeg blir jo minnet på det. Men dette er ikke i mine hender. Skjer det, får jeg gjøre det beste ut av det, sier Zuccarello til Nettavisen.

Han er ikke fornøyd med sitt eget spill mot Buffalo, og heller ikke med sitt eget spill så langt i januar, og fleiper med at det kanskje kan bidra til at han blir værende i New York Rangers.

- Akkurat nå så tror jeg ikke det er mange som vil ha meg, skal jeg våre helt ærlig. Hvis andre lag ser på de kampene jeg spiller for tiden, tror jeg ikke det er noen fare for å bli tradet, humrer Zuccarello.

- Tror du ryktene kommer direkte fra klubbledelsen?



- Det gikk dårlig her en stund. Kanskje de ikke er fornøyde med meg. Jeg vet ikke.

Zuccarello forsøker å se positivt på det.

- Blir jeg byttet bort, er ikke det nødvendigvis negativt. Det er mange som er blitt byttet bort og har fått en ny giv og har gått til et bra lag. Man vil jo ikke spille for et lag som ikke vil ha deg.

Podkast: Hør NHL-ekspert Sverre Krogh Sundbøs vurdering av Zuccarello-ryktene

Nash i storform

Rick Nash ga Rangers en tidlig ledelse mot Buffalo med sitt tolvte mål for sesongen, assistert av Pavel Butsjnevitsj, mens Kyle Okposo utlignet for bortelaget sent i første periode da Buffalo spilte i overtall på grunn av en utvisning på Brendan Smith. Sam Reinhart og Jack Eichel spilte fram Okposo.

Rangers tok tilbake ledelsen da J.T. Miller satte inn sitt tiende mål for sesongen 28,26 minutter ut i kampen. Justin Falk utlignet til 2-2 snaut ti minutter senere.

I tredje periode økte Rangers intensiteten og ble belønnet med 3-2-scoring fra Rick Nash etter assists fra Nick Holden og Pavel Butsjnevitsj.

Rasmus Ristolainen utjevnet til 3-3 med et skudd i power-play med 5,01 igjen av tredjeperioden, men Pavel Butsjnevitsj satte inn 4-3 for Rangers et minutt senere, framspilt av Mika Zibanejad og Rick Nash.

Nash har dermed gjort fire mål og fem poeng på sine to siste kamper.

Spennende for Zuccarello

Mats Zuccarello pådro seg en utvisning med 38 sekunder igjen av kampen, da Buffalo Sabres presset på for å få en utligning og hadde tatt ut keeper Robin Lehner.

Det ble noen nervepirrende sekunder, men Henrik Lundqvist holdt tett og sikret 4-3-seieren for Mats Zuccarellos lag.

Det er en jevn match. Vi spiller ikke vår beste kamp. Jeg personlig er dårligst på laget akkurat nå, men vi vinner og det er det viktigste.

- Hvordan var det å se de siste 38 sekundene fra utvisningsboksen?

- Det er ikke gøy, det, men det er en del av gamet. Det er synd at jeg får utvisning der, men det gjør ikke noe nå, smiler Zuccarello.

