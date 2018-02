Disse lagene er mest aktuelle for Zuccarello

Nordmannen kan komme til å forlate New York i februar.

NEW YORK (Nettavisen): Velinformerte Larry Brooks i The New York Post er en av flere journalister som plasserer Mats Zuccarello på listen over spillere som manager Jeff Gorton i New York Rangers vurderer å bytte bort før overgangsvinduet stenger 25. februar.

Rangers er ikke en tittelutfordrer denne sesongen, og neppe neste sesong heller, hvilket gjør at Gorton vil løfte blikket mot framtiden og forsøke å skaffe unge, lovende spillere.

Zuccarello blir 31 år i september og har halvannet år igjen av kontrakten sin. Han topper klubbens interne poengliga med 37 poeng på 49 kamper og har vært klubbens poengkonge i tre av de fire foregående sesongene.

Rangers vil altså ikke kvitte seg med Zuccarello fordi han ikke er god nok, men tvert imot fordi han er så god at andre klubber kanskje vil ofre eiendeler – unge spillere eller draftvalg – som er lovende på lang sikt for å styrke seg her og nå.

Zuccarello er maktesløs

Spilleroverganger i NHL er en komplisert affære. Det er derfor ikke garantert at Rangers kvitter seg med Mats Zuccarello – det avhenger av at minst én av de 30 andre managerne i NHL klarer å stable på plass et tilbud som gjør at Gorton mener det vil være til fordel for Rangers å sette Zuccarello på flyet ut av New York.

- Jeg tror det er en 50/50-sjanse for at Zuccarello blir tradet. Rangers har ikke hastverk, ettersom han har ett år igjen av kontrakten, og det er flere andre vinger i ligaen som det er mer hastverk med å få byttet bort og som derfor kan være billigere alternativ, sier Roy Ulvmoen fra podkasten NHL-prat til Nettavisen.

Zuccarello har en kontrakt som varer fram til sommeren 2019 og betaler ham 4,5 millioner dollar per sesong, eller 35 millioner norske kroner (Kursen er 7,71 kroner per dollar i skrivende stund. Av praktiske hensyn vil vi bruke dollar resten av artikkelen).

I NHL følger spillerens kontrakt med til neste klubb. Spillerne har i praksis kontrakt med NHL, ikke klubbene, og får ikke gjort noe med kontraktene sine før de utløper. Klubbene i NHL er dessuten underlagt et lønnstak – de kan denne sesongen ikke ha spillere på mer enn 75 millioner dollar til sammen i sine staller på 23 mann.

Ettersom nordmannen ikke har en klausul i kontrakten som gir ham medbestemmelsesrett, har han ingen mulighet til å si nei til en overgang.

NØKKELSPILLER: Mats Zuccarello ble utnevnt til visekaptein i Rangers denne sesongen. Han topper klubbens interne poengliga.

Tittelutfordrere mest aktuelle

Lønna til Zuccarello er ett av flere hensyn som må tas. Det er ikke alle klubber som har råd til å plusse på Zuccarellos 4,5 millioner og fremdeles være under lønnstaket. Noen av disse klubbene kan fikse det problemet ved å sende lønn tilbake til Rangers, men det avhenger naturligvis av at den lønna er tilknyttet en spiller Rangers vil ha.

Det hensynet som ekskluderer flest lag akkurat nå, er om man har en sjanse til å vinne Stanley Cup. Hvis ledelsen i en klubb svarer «nei» her, gir det ingen mening i å sende unge, billige og lovende spillere (eller draftvalg) til New York Rangers for å få en 30-åring med 17 måneder igjen av kontrakten.

Vi kan derfor ekskludere Arizona Coyotes, Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes, Colorado Avalanche, Detroit Red Wings, Edmonton Oilers, Florida Panthers, Montreal Canadiens, New Jersey Devils, Ottawa Senators, Philadelphia Flyers, Vancouver Canucks og Vegas Golden Knights allerede her. Det er svært usannsynlig at disse lagene vil gi Rangers unge, lovende spillere eller høye draftvalg.

De siste tre ukene fram til overgangsvinduet stenger, vil gi managerne et mer tydelig bilde av hvilke lag som faktisk kan gå inn i sluttspillet med ambisjoner om å vinne Stanley Cup. New York Rangers ligger i skrivende stund bare ett poeng unna sluttspillplass, men har åpenbart besluttet at laget ikke er godt nok til å vinne.

- Jeg tror derfor at de vil ha en yngre NHL-spiller eller en som er på vippen til NHL – litt som da de hentet Mika Zibanejad for Derick Brassard. Altså ned et par hakk i kvalitet nå, for om et par sesonger å kunne heve laget, sier Ulvmoen.

- Draftvalg og yngre talenter vil være en bonus, tenker jeg, men det handler om kvaliteten på hva de får tilbake og om det blir budkrig med andre lag, legger han til.

17 lag med vinnerambisjoner?

Nettavisen vurderer Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets og New York Islanders som tittelkandidater i øst, og Winnipeg Jets, Nashville Predators, St. Louis Blues, San Jose Sharks, Los Angeles Kings, Dallas Stars, Minnesota Wild, Anaheim Ducks, Calgary Flames og Chicago Blackhawks som lag med tittelambisjoner i vest.

I teorien kan Zuccarello havne i en hvilken som helst av disse klubbene. Noen er dog langt mer sannsynlige enn andre.

Boston Bruins, Chicago Blackhawks og Minnesota Wild har ikke råd til Zuccarello og mangler spillere med passe lønn og nok talent til å friste New York Rangers, så denne kvartetten kan trolig utelukkes.

Anaheim Ducks, Los Angeles Kings og Tampa Bay Lightning skulle nok alle gjerne ha forsterket lagene sine med Mats Zuccarello, men alle tre har voldsomme lønnsforpliktelser neste sesong og vil først lete andre steder.

Det er rett nok en åpning i regelverket for at Rangers kan betale en prosentandel av Zuccarellos lønn, men Gorton har allerede ekstrautgifter å ta hensyn til etter utkjøpet av Dan Girardi i fjor sommer og ønsker nok heller å bruke pengene på free agent-markedet.

Divisjonsrivaler

Dermed står vi igjen med elleve lag: Washington Capitals, Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets, New York Islanders, Winnipeg Jets, Nashville Predators, San Jose Sharks, Dallas Stars, Calgary Flames og St. Louis Blues.

Toronto og Winnipeg ser ikke ut til å ha nevneverdig behov for en topp 6-ving. Columbus ledes av John Tortorella, som var Rangers-trener da Zuccarello forlot NHL og dro til KHL. Det virker lite sannsynlig at de skal inngå et nytt samarbeid. Islanders holder til i samme by og har ikke gjort en nevneverdig trade med Rangers noensinne.

Regjerende mester Pittsburgh Penguins vil være en fantastisk mulighet for Zuccarello, men Pennsylvania-laget trenger først og fremst en senter og forsterkning på backplass. Dette laget har vunnet to år på rad og manager Jim Rutherford er nok villig til å ofre mye for å øke til tre strake triumfer, så Penguins bør ikke utelukkes helt.

REGJERENDE MESTER Pittsburgh Penguins har Zuccarellos gode venn Carl Hagelin i sin spillerstall.

I likhet med Pittsburgh tilhører Washington Capitals samme divisjon som Rangers. Det reduserer sannsynligheten for en Zuccarello-trade. Samtidig er dette to lag som helt åpenbart er i en «vinn nå»-modus, hvilket betyr at de kan være villige til å betale mer enn andre.

Et større problem for Washington er lønnstaket. Hvis Capitals skal trade for Zuccarello, må mest sannsynlig Andre Burakovsky og hans lønn på tre millioner dollar inkluderes. Hvor mye mer enn det er Capitals villig til å betale? Vil Rangers være fornøyd med et andrerundevalg i tillegg?

Fem lag skiller seg ut

Hvis vi stryker Capitals og Penguins også, sitter vi igjen med fem lag som skiller seg ut: Calgary Flames, Dallas Stars, Nashville Predators, St. Louis Blues og San Jose Sharks.

Calgary har lønnsrom, trenger en ving og kan lokke med svært spennende backtalenter i form av Juuso Välimäki, Adam Fox, Oliver Kylington og Rasmus Andersson.

Dallas Stars har et 1.-rundevalg i sommerens draft og kan så vidt skvise inn Zuccarello under lønnstaket. Etter det Nettavisen erfarer, er det flere ansatte i klubben som har stor sans for Zuccarello.

Nashville Predators har rikelig med lønnsrom, men sitter kanskje ikke på mange nok av de spillertypene Rangers ønsker seg – unge og svært talentfulle spillere som kan markere seg i NHL fra neste sesong av – til å ville kvitte seg med noen.

San Jose Sharks har et 1.-rundevalg og kan trenge en playmaker mens Joe Thornton er på skadelisten. Selv når Thornton returnerer, er det plass til en playmaker ved siden av Logan Couture i andrerekka.

St. Louis Blues er i samme situasjon som Dallas Stars når det gjelder lønnsrom. Lagets manager Doug Armstrong har gjort det klart at han ikke vil hente inn en «leiesoldat», altså en spiller som er på utgående kontrakt nå. Det er ikke Zuccarello. Blues har dessuten flere svært lovende forwards som kan lokke Rangers inn i en avtale, i form av spillere som Jordan Kyrou, Robert Thomas, Tage Thompson og Klim Kostin.

Ulvmoens drømmelag

- Jeg er enig i at det er disse fem lagene som virker mest sannsynlig, sier Roy Ulvmoen til Nettavisen.

- Vi nordmenn må nesten håpe at han ikke går til Calgary eller San Jose, på grunn av tidsforskjellen, som betyr spillestart rundt 04.00 om natten. Jeg tror også at dette er de lagene han selv ønsker seg minst til, på grunn av reisetid og interesse rundt hockeymarkedet, legger Ulvmoen til.

NHL-prat-nestoren har ett klart favorittlag for en Zuccarello-trade blant disse fem lagene:

- Av de tre gjenværende lagene tror jeg fjorårets tapende finalist Nashville bør være et lag som kan passe han godt med tanke på spillestil. I tillegg vil han få en viktig rolle i laget fra start, siden det ikke er stor konkurranse i topp 6. Nashville som by, med hockeyfeber og stadig stigende interesse for idretten, er nok også fristende for enhver NHL-spiller i dag.

