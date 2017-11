Etter terroren skjedde det noe i Zuccarellos miljø. Nå er alt snudd på hodet

Sesongen forandret retning etter noen følelsesladde taler i garderoben.

TARRYTOWN (Nettavisen): Stemningen i treningshallen til New York Rangers var usedvanlig god fredag morgen. Mats Zuccarellos lag er formlag nummer én i NHL, bare en drøy uke etter at broadwaylaget var nedsunket i en myr av problemer.

Det er virkelig bemerkelsesverdig at et lag kan forandre karakter så raskt.

- Jeg tror nok at alle skjønner at om vi skal spille i New York Rangers, så handler det om hardt arbeid og å jobbe sammen. Folk kan ikke tenke på poeng for egen vinning, da vinner man ikke hockeykamper. Det gjelder å dra lasset som et lag, sier Zuccarello til Nettavisen.

Hva har skjedd?

Preget av terroren

Vel, spillerne i Rangers er ikke i tvil om at terrorangrepet på Manhattan 31. oktober, bare noen timer før byens store Halloween-parade, påvirket dem kraftig.

Flere av spillerne bor i nærheten av området hvor åtte mennesker ble drept da en IS-sympatisør kjørte ned fotgjengere og syklister under en 1,5 kilometer lang terrorisering av en gang- og sykkelsti ved West Highway, fra Houstin Street til Chambers Street.

I tillegg til de åtte døde, lå det igjen elleve skadde da lastebilen krasjet i en skolebuss like ved en barnehage.

Hendelsen skjedde også bare noen timer før spillerne skulle i aksjon mot Vegas Golden Knights i Madison Square Garden. Stjernekeeper Henrik Lundqvist holder seg unna både medier og telefonen sin på kampdager og fikk først vite om hendelsen da han ankom arenaen for å gjøre seg klar til kamp.

- Det var et sjokk. Barna mine er i området daglig. Så det var veldig tungt før jeg klarte å lokalisere dem. Alle føler seg bra, sa Lundqvist til Aftonbladet etterpå.

Snudde 2-4 til 6-4 på 20 minutter

Rangers scoret det første målet i matchen den kvelden, men Vegas Golden Knights snudde og ledet 4-2 da to av tre perioder var unnagjort. Hjemmelaget så ut som det hadde gjort hele sesongen så langt: så uorganisert, så slurvete og så i utakt som bare bunnlag kan være.

Lundqvist likte ikke det han så. Det gjorde ingen av de andre spillerne heller. Svensken reiste seg i garderoben og snakket til medspillerne om hvor ekstraordinært viktig den siste perioden var, hvordan de hadde mulighet til å gi innbyggerne i New York noe å glede seg over i en tung stund. Flere andre spillere snakket om det samme.

- Det er ingen tvil om at det i det øyeblikket var den rette tingen å gjøre, med tanke på det som hadde skjedd i byen vår og i et nabolag hvor mange av spillerne våre bor, sier trener Alain Vigneault til Nettavisen.

- Det rette var å spille og å spille med hjertet for fansen og for innbyggerne i New York. Spillerne våre innså det i det øyeblikket, mener Vigneault.

Det så også slik ut på isen. Rangers kom ut som et nytt lag, organisert og besluttsomt, og vant tredjeperioden 4-0 og matchen 6-4.

- Det var en trist dag for alle, og vi ville prøve å gjøre noe godt ut av den. Selv om hockey betyr lite i den store sammenhengen, så ville vi gi en god opplevelse til dem som var på den kampen, forteller Zuccarello.

Mer sammensveiset

Denne seieren var bare deres fjerde på 13 matcher, men ble etterfulgt av 2-1-seier mot topplaget Tampa Bay Lightning, 5-4-seier mot Florida Panthers, 5-3-seier mot Columbus Blue Jackets og 4-2-seier mot Boston Bruins. Nå er New York Rangers formlag nummer én i NHL med fem strake seirer.

Zuccarello påpeker at det kan være også andre årsaker til at sesongen har snudd.

- Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Henke har stått bedre. Han var ikke på sitt beste før den kampen. Vi har også noen nye spillere som endelig har kommet ordentlig inn i spillestilen vår. Så det er nok flere faktorer som spiller inn, sier Zuccarello til Nettavisen.

Bortekampene i Florida hjalp også, tror han. Når et lag er på reisefot, tilbringer spillerne mer tid sammen med hverandre.

- Den turen til Florida var nok viktig. Vi fikk dratt ut og spist middag sammen og vært litt borte fra New York og alt som skjer her. Det tror det var viktig å bare henge sammen og være et lag, sier Zuccarello, som i forrige match rundet 400 kamper i NHL.

Lørdag klokken 19.00 venter Edmonton Oilers og superstjernen Connor McDavid på den andre siden av isen i Madison Square Garden.

