Ishockey-Norge reproduserer seg selv

- En veldig tradisjonsbundet idrett.

I likhet med mange andre hallidretter i Norge er ikke innvandrerne representert på Norges ishockeylandslag. Norsk ishockey er nærmest selvrekrutterende.

På Norges VM-lag ishockey er det hele seks spillere hvor faren har OL- og VM-kamper med flagget på brystet, og flere kunne det vært.

Brødrene Ken André og Mathis Olimb er sønner av Jan Olimb, som spilte for Norge i VM i 1982. Martin Røymarks far spilte 81 landskamper på 1970-tallet. Ludvig Hoff er sønn av TV 2s ishockeyekspert Geir Hoff, mens Eirik Salsten er sønn av sportssjefen i ishockeyforbundet Petter Salsten. Sist, men ikke minst, er også landslagssjef Petter Thoresens sønn Steffen med i VM.

Dessuten har Michael Hagas far, Jørgen Haga, flere hundre kamper på øverste nivå i norsk ishockey for Frisk. Mathias Trettenes' far Steffen Trettenes spilte i Viking på nivå 2, og det er sikkert flere eksempler.

Stefaren til Thomas Valkvæ Olsen er kommentator Bjørn Erevik hos Viasat. Det vil si at mange av norske ishockeyspillere på elite- og 1.-divisjonsnivå har fedre som er svært engasjerte i ishockey.

Det er vel også en av hovedårsaken til at innslag av norske innvandrere på landslaget eller i norsk ishockey generelt lar vente på seg.

Hvit idrett

- Vi er en ganske så hvit idrett, og selv i Manglerud og Furuset med mange innvandrere i bydelen, er det ikke mange eller noen som ender opp som ishockeyspillere, sier ishockeypresident Gerhard Nilsen til NTB.

- Det er jo en veldig tradisjonsbundet idrett hvor mange av spillerne har fedre som har drevet med ishockey. Vi er nesten selvproduserende der, forklarer Nilsen.

Det han tenker på er at selv om innvandrerbarn begynner på en ishockeyskole som både Manglerud Star, Vålerenga, Furuset og de fleste andre klubbene i Norge har, så er det ingen som pusher dem videre når de har nådd et visst nivå og begynner å slite med motivasjonen.

Heller ikke sportssjef Petter Salsten har noen god forklaring på hvorfor det til nå ikke er så mange med innvandrerbakgrunn som har endt opp med kølle og puck.

Svenskene har forsøkt

De fleste av innvandrerungdommen ender opp som fotballspillere. Det er mye lettere å hevde seg på den grønne gressmatta.

- Jeg vet at svenskene har forsøkt med et eget ishockeyprosjekt overfor innvandrere, men de har vel ikke lykkes spesielt med det, sier Salsten.

Noen få eksempler på svenske toppspillere med innvandrerbakgrunn fra land med lite hockeytradisjoner finnes.

New York Rangers' svenske VM-profil Mika Zibanejad har iransk far, noe som neppe er særlig vanlig i ishockey. Moren hans er derimot fra hockeygale Finland. Philadelphia Flyers-backen Johnny Oduya har nigeriansk far og svensk mor.

Heller ikke i USA og Canada er ishockey spesielt utbredt blant afroamerikanske eller den afrocanadiske delen av befolkningen.

Den fargede transatlantiske befolkningen har tradisjonelt satset mest på basketball og amerikansk fotball.

Unntak finnes her også, som Nashville Predators-stjernen P.K. Subban og broren Malcolm Subban i Vegas Golden Knights. Kyle Okposo hos Buffalo Sabres er et annet eksempel.

