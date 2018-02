Lillehammer med los på bronse etter seier over Vålerenga

Lillehammer har koblet grepet om seriebronsen etter torsdagens 7-5-seier over Vålerenga. Seriemester Storhamar slo Stavanger 3-1.

Etter en jevn åpningsperiode koblet Storhamar grepet i midtperioden. Storhamars notoriske måltjuv Joachim Jensen satte to lekre mål bak Oilers- og OL-målvakt Henrik Holm i en periode vertene dominerte.

Storhamar har vært solid denne sesongen, men det enste som har skurret litt er overtallsspillet. I den delen av spillet har Fredrik Söderströms gutter mye å hente foran sluttspillet. Mot Stavanger fikk laget blant annet spille 4 minutter i overtall i strekk uten å skape særlig.

Oilers har alltid vært gode med en mann mer på isen, og Curtis Gedig reduserte med en Storhamar-spiller i utvisningsboksen. Da hjemmelaget gikk opp til 3-1 var det Jensen som var pasningslegger, og Robin Dahlstrøm fikk en såkalt ferdigscoret pasning.

Med seieren rundet Storhamar tresifret poengtall og er oppe i 102.

Snudde mot Vålerenga

Lillehammer kom under to ganger hjemme mot Vålerenga. Først da Tallak Lyngset gjorde 0-1 tidlig i 1. periode og da svenskene Filip Gunnarsson og Simon Mattsson gjorde 1-2 og 1-3 i midtperioden.

Hjemmelaget kom derimot kraftig tilbake og scoret tre kjappe mål mot slutten av 2. periode, en gang ved Stephan Vigier og to ganger ved David Morley.

I tredje periode fortsatte målfesten, og det stoppet ikke før publikum hadde fått se 12 mål.

Med seieren har Lillehammer grepet om 3.-plassen med ett poeng til gode på Frisk Asker. Med seriebronse kan laget velge motstander i kvartfinalen ved siden av å få hjemmebanefordel.

Spenning om siste sluttspillplass

Med fire kamper igjen av serien er det fortsatt spenning om hvorvidt Lørenskog eller Stjernen tar den siste sluttspillplassen.

Etter en periode var situasjonen den samme med 0-0 i begge lagenes kamper. Etter at midtperioden var over sto det 2-2 mellom Stjernen og Kongsvinger, mens Lørenskog var i føringen med 1-0 over MS.

Det var klasseforskjell da Stjernen gikk fra 2-2 til 6-2 i den siste perioden. Manglerud Star snudde samtidig kampen hjemme i «garasjen» og vant 2-1, slik at det skiller bare to poeng mellom Lørenskog og Stjernen med fire runder igjen.

Stjernen tar dessuten imot Lørenskog hjemme i Fredrikstad tirsdag i neste uke.

Slik er spilles de siste serierundene:

3/2: Kongsvinger – Stavanger.

4/2: Frisk Asker – MS, Lørenskog – Lillehammer, Storhamar – Sparta, Vålerenga – Stjernen.

6/2: Lillehammer – Frisk Asker, MS – Sparta, Stavanger – Vålerenga, Stjernen – Lørenskog, Storhamar – Kongsvinger.

24/2: Frisk Asker – Stjernen, Lørenskog – Stavanger, Sparta – Lillehammer.

25/2: Storhamar – MS, Vålerenga – Kongsvinger.

27/2: Kongsvinger – Frisk Asker, Lillehammer – Storhamar, Stavanger – Sparta, Stjernen – MS, Vålerenga – Lørenskog.

(©NTB)

Mest sett siste uken