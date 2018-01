Mats Zuccarello: - Det var godt at vi fikk en på trynet

Mats Zuccarello mener at New York Rangers hadde godt av å tape.

N.Y.RANGERS - CHICAGO 2-5:

NEW YORK (Nettavisen): - Vi fortjente ikke å vinne denne kampen, så da var det godt at vi fikk en på trynet, så vi skjønner at det ikke nytter å spille for halv maskin, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Det er stille i Rangers-garderoben i Madison Square Garden, slik det ofte er etter et tap. Og Zuccarello sto klar til å snakke med oss i pressen da vi ble sluppet inn, slik han ofte gjør etter et tap. Vinnerskallen hans insisterer på å svare for tapene.

- Vi gir bort altfor mye i spill fem mot fem. Vi håper for mye og vi venter på at noen andre skal gjøre jobben, analyserer Zuccarello.

Utlignet to ganger

Chicago Blackhawks scoret først. Vince Hinostroza styrte pucken forbi Henrik Lundqvist etter en fin pasning fra Blackhawks-kaptein Jonathan Toews drøyt 16 minutter inn i matchen.

Nick Holden utlignet til 1-1 to minutter senere med et slagskudd, etter godt forarbeid fra Paul Carey og Bo Nieves.

Midtveis i andre periode tok Chicago ledelsen igjen. Nick Schmaltz ble kreditert scoringen etter at Marc Staal styrte pucken inn i eget mål.

Mats Zuccarello bidro til 2-2-målet, som kom i spill fem mot tre. 30-åringen fra Oslo soilte pucken til Pavel Butsjnevitsj, som uten å blunke slo en pasning videre til Mika Zibanejad. Svensken scoret med et raskt direkteskudd.

Zuccarello noterte seg dermed for sin 23. assist for sesongen.

To mål i tomt bur

Bortelaget mistet ledelsen, men ikke motet. 2,24 minutter ut i tredje periode tok Chicago ledelsen for tredje gang i matchen, da Parrick Sharp fant krysset med et hardt håndleddsskudd som Lundqvist var sjanseløs på å stanse.

Jonathan Toews punkterte kampen med sin 4-2-scoring i tomt bur da 53 sekunder gjensto og Rangers hadde byttet ut Lundqvist med en ekstra utespiller.

Chicago rakk enda en scoring i åpent mål. Det sto 4,9 sekunder igjen på kampuret da Patrick Kane fant nettmaskene og la på til 5-2 for gjestene fra Illinois. Og samtidig sørget for at det ble stille i Rangers-garderoben.

Folkets idrettsutøver



Etter sånne kamper er det meningsløst å spørre Mats Zuccarello om han håper å bli tatt ut til All Star-kampen som spilles senere i januar, eller å be om hans tanker om at det norske folk har stemt ham fram som årets idrettsutøver i VGs tradisjonsrike kåring.

Etter sånne kamper er det bare en ting som nytter; å la Zuccarello få tømme ut frustrasjonen sin.

- Vi må backchecke, vi må spille forsvar også. Vi må arbeide. Vi er et arbeidslag, sier Zuccarello til Nettavisen.

Det er iallfall det han ønsker at New York Rangers skal være. Og det er det Rangers stort sett har vært siden den startet 31. oktober, noen uker etter resten av ligaen.

Mest sett siste uken