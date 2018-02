Mats Zuccarello blir i New York Rangers

Nordmannen ble ikke byttet bort før overgangsvinduet stengte.

NEW YORK (Nettavisen): Det er over sju år siden Mats Zuccarello spilte sin første kamp i NHL, for New York Rangers mot Tampa Bay Lightning lille julaften 2010.

Nå står han med 445 grunnseriekamper, 96 mål, 208 assists og 304 poeng. I tillegg har han gjort 11 mål og 31 poeng på 60 sluttspillkamper for New York Rangers.

Og rekken fortsetter.

Mandag stengte overgangsvinduet og Mats Zuccarello er fortsatt i Rangers, selv om det den siste tiden har svirret en rekke rykter om at nordmannen kunne være på vei bort fra klubben.

Laget har skiftet fokus fra å forsøke å vinne Stanley Cup til å bryte ned et lag ledelsen ikke lenger har tro på for å bygge opp et nytt lag med unge spillere og draftvalg.

Rangers byttet bort sin kaptein Ryan McDonagh og J.T. Miller til Tampa Bay Lightning og fikk Vladislav Namestnikov, et førsterundevalg i 2018-draften, et andrerundevalg og talentene Brett Howden og Libor Hajek.

Dette var dagens største deal i NHL.

Rangers vant en real drakamp om Zuccarello i 2010. Nordmannens storspill under OL i Vancouver og herjinger i den svenske toppserien, gjorde at en rekke klubber ønsket å signere ham.

Zuccarello ble tidlig en publikumsfavoritt i Madison Square Garden og hans drakt med nummer 36 på ryggen har i årevis vært en av bestselgerne blant fansen. Han har også vært klubbens beste poengplukker tre av de fire siste sesongene og er det i skrivende stund også denne sesongen.

Høydepunktet kom sommeren 2014, da Rangers spilte seg helt fram til finale, der det ble tap for Los Angeles Kings. Både i 2012 og 2015 kom Rangers helt til semifinale i NHL-sluttspillet. I fjor røk laget ut i andre runde og denne sesongen blir det nok ikke plass i sluttspillet. Rangers har sju tap på rad.

