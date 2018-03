Mats Zuccarello kan tangere legenden Jaromir Jagr

Nordmannen er i rute til å vinne den interne poengligaen i New York Rangers for tredje år på rad.

N.Y.RANGERS – TAMPA BAY 3-7:

NEW YORK (Nettavisen): Tsjekkeren Jaromir Jagr har spilt 1733 grunnseriekamper i NHL og gjort 766 mål, 1155 assists og 1921 poeng. Det er bare Wayne Gretzky som har gjort flere poeng i NHLs historie.

Jagr spilte sin første kamp i NHL som 18-åring i Pittsburgh Penguins i 1990 og sin siste som 45-åring i Calgary Flames 31. desember i vinter. Fem ganger i karrieren gjorde han over 100 poeng på én sesong.

Forrige gang han klarte dette kunststykket, var i 2005/06-sesongen. Det var første gang han vant den interne poengligaen i New York Rangers, noe han også gjorde sesongen 2006/07 (96 poeng) og 2007/08 (71 poeng).

Siden Jaromir Jagr vant poengligaen i Rangers tre år på rad, har ingen spillere klart det samme. Nå ligger imidlertid Mats Zuccarello an til å kopiere Jagr. Nordmannen topper poengligaen til New York Rangers idet fire matcher gjenstår.

Etter matchen mot Tampa Bay Lightning natt til påskeaften – en kamp som i teorien kan ha vært Zuccarellos siste med Madison Square Garden som hjemmebane – har Zuccarello 52 poeng på 77 kamper denne sesongen. Hvis han holder unna for Mika Zibanejad (47 poeng på 68 kamper), vinner 30-åringen fra Oslo poengligaen i Rangers for tredje år på rad.

- Akkurat i år bryr jeg meg ikke. Det er sluttspillet som teller for meg, og å vinne hockeykamper. Det har vært et veldig frustrerende år, sier Zuccarello til Nettavisen.

Zuccarello ble lagets poengkonge med 59 poeng på 80 kamper i fjor og 61 poeng på 81 kamper sesongen 2015/16. Vi snakker rett nok ikke om samme poengsifre som Jaromir Jagr, men det er likevel stort for norsk ishockey at en nordmann har en så dominerende posisjon i en av verdens mest berømte klubber.

Denne sesongen har Zuccarello dessuten vært uten en skikkelig førstesenter ved sin side.

Forrige sesong tilbrakte nordmannen 639,40 minutter i fem mot fem med Derek Stepan som senter og 361,52 minutter med Mika Zibanejad, ifølge naturalstattrick.com. Denne sesongen har Zuccarello bare spilt 220,25 minutter med Zibanejad, til tross for at Stepan ble tradet bort til Arizona Coyotes før sesongstart.

I stedet har Zuccarello spilt 367,22 minutter med J.T. Miller og 352,19 minutter med Kevin Hayes (pluss tiden sammen mot Tampa, men da var Hayes ving og Filip Chytil senter). Både Miller og Hayes er anstendige spillere, men ingen av dem er i nærheten av å kunne kalles førstesenter på NHL-nivå. Da Miller ble tradet til Tampa Bay Lightning, var han nummer 97 i poengligaen i NHL. Kevin Hayes var nummer 157 før kampen mot Tampa Bay natt til lørdag.

Brady Skjei ga New York Rangers ledelsen 14,59 minutter ut i første periode, mens Cedric Paquette utlignet til 1-1 etter 3,15 av midtperioden. Alex Killorn ga gjestene 2-1 bare 78 sekunder senere.

35 sekunder ut i tredje periode satte Tampa inn 3-1 gjennom J.T. Miller, som altså kom til klubben fra nettopp Rangers en drøy måned siden. Cedric Paquette økte deretter til 4-1 og Brayden Point til 5-1 før tre minutter var spilt av siste periode.

Mats Zuccarello noterte seg for en assist da Filip Chytil reduserte til 2-5. Helt på tampen satte Chris Kreider inn 3-5, før Brayden Point plasserte inn 6-3 for Tampa i tomt bur 1,44 minutter før slutt. Dan Girardi strødde litt ekstra salt i såret med 7-3-scoring i overtall et drøyt minutt senere.

- Vi skulle selvfølgelig gjerne ha vunnet på hjemmebane, men sånn er det Dette er den dårligste kampen jeg har spilt på lenge. Vi er ikke i nærheten av å spille på det nivået vi skal, sier en selvkritisk Zuccarello.

Seieren løfter Tampa tilbake på førsteplass i NHLs østre avdeling

P.S. Før matchen ble Henrik Lundqvist tildelt Steven McDonald Xtra Effort Award, fansens utmerkelse til årets spiller i Rangers.

