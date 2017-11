Mats Zuccarello plassert i 3.-rekka i New York Rangers, men imponerer likevel

Nordmannen har ikke scoret på åtte kamper.

N.Y. RANGERS - OTTAWA 3-0:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello måtte finne seg i at trener Alain Vigneault henviste ham til tredjerekka i matchen mot Ottawa Senators natt til mandag. Sånn går det ofte når et lag i NHL taper to kamper på rad - da vil treneren gjøre endringer.

Nordmannen spilte sammen med J.T. Miller og Michael Grabner, mens hans tidligere rekkekompis Rick Nash ble værende i 2.-rekka sammen med Kevin Hayes og nå fikk selskap av Jesper Fast.

Endringene til Vigneault fungerte godt. Rangers vant komfortabelt 3-0 og Mats Zuccarello produserte to assists på drøyt 18 minutter spilletid.

- Jeg følte at vi hadde kontroll. De skapte ikke så mye. Dette var en arbeidsmatch. Vi spiller ikke på vårt beste, men ødelegger litt for dem og scorer på sjansene våre, oppsummerer Mats Zuccarello.

- Dette er den hockeyen du har etterlyst flere ganger i år?

- Ja, dette er den hockeyen man er vant til å spille i Rangers.

Produserer assists



Og rekkeendringene til Vigneault gir mening. Førsterekka med Chris Kreider, Mika Zibanejad og Pavel Butsjnevitsj har fungert godt hele sesongen.

Samtidig, som Nettavisen har påpekt tidligere, passer Nash og Zuccarello dårlig sammen på isen. Bare tre ganger på de siste 138 kampene har begge to gjort poeng ved samme scoring.

Begge er gode spillere, men ferdighetene deres er ikke spesielt kompatible. Zuccarello trives best med pasningskombinasjoner og Nash har sin styrke i å gå solo.

Samtidig har Nash faktisk spilt meget bra den siste tiden. 33-åringen, som tre ganger tidligere i karrieren har rundet 40 mål på en sesong, står med seks mål og ti poeng på sine ti siste kamper.

Mats Zuccarello har ikke scoret ett eneste mål i november, men er bokført med seks assists på åtte kamper denne måneden. Forrige gang han scoret mål, var mot Vegas Golden Knights 31. oktober.

16 poeng på 21 matcher



Totalt denne sesongen har Zuccarello bare scoret tre mål, men poengmessig har han likevel klart seg bra, med 16 på 21 kamper.

- Jeg har ikke hatt så veldig flyt, og så har jeg heller ikke spilt på mitt beste. Jeg synes ikke at jeg spilte så bra i dag, men jeg fikk to poeng. Så er det andre kamper hvor jeg spiller bra og ikke får poeng. Jeg måler ikke spillet mitt i poeng. Det juger litt innimellom, sier Zuccarello til Nettavisen.

Han er dog fornøyd med sin innsats defensivt mot Ottawa.

- Jeg synes at jeg har utviklet meg defensivt, legger han til.

Det kan dessuten argumenteres for at trener Vigneault flyttet Zuccarello til tredjerekka for å spre godene han har til rådighet, mer enn det var for å signalisere til Zuccarello at han er misfornøyd.

- Jeg tror nok heller det er at han vil prøve å få i gang flere spillere og finne de rekkekombinasjonene som gjør at vi er best som lag. Jeg ser ikke på det som en degradering. Vi har ingen soleklar førsterekke i dette laget, men fire gode rekker, poengterer 30-åringen fra Oslo.

De to assistene mot Ottawa Senators kom på 2-0- og 3-0-målene.

Først sentret han til Marc Staal, som sendte et skudd fra blålinja som Michael Grabner styrte i mål. Og helt på tampen spilte han fram Mika Zibanejad, som styrte inn 3-0 fra egen blålinje da Ottawa hadde tatt ut sin målvakt for å jakte på en redusering.

Kevin Hayes scoret 1-0-målet for Rangers.

Skremmende takling



Rangers spilte en disiplinert kamp og hadde brukbar kontroll på Ottawa det meste av matchen, selv igjennom et fem minutter langt overtallsspill for bortelaget etter at Brendan Smith ble henvist til fryseboksen etter en takling på Mark Borowiecki som så grusom ut.

Borowiecki ble liggende på isen i et par minutter før han klarte å reise seg. Utfallet var verre enn taklingen og en påminnelse om at hockey kan være en farlig sport.

Rangers vant matchen 2-0 og har nå 22 poeng etter 21 matcher. Det er ikke godt nok til en plass blant de åtte lagene i østre avdeling som ligger an til sluttspillplass.

