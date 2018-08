NHL-profilen vant dragshow - donerte prispengene til LHBT-foreninger

- Ufattelig at vi må kjempe mot homofobi i 2018, mener tøffingen Georges Laraque.

Den tidligere NHL-slåsskjempen Georges Laraque (41) var denne helga med på å slå et slag for en av sakene han brenner mest for.

41-åringen deltok sammen med blant andre modellen Geneviève Borne og videobloggeren PL Cloutier i et dragshow under Fierté Montréal (Montreal Pride, journ. anm.). Og Laraque stakk like godt av med seieren i konkurransen.

Han valgte deretter å gi prispengene for seieren i dragshowet til LHBT-organisasjoner. Fransk-canadiske Laraque har blant annet jobbet som tv-ekspert, radiovert og politiker for Green Party of Canada etter ishockeykarrieren.

Den tidligere NHL-profilen delte bilder av seg selv i det vinnende drag-antrekket i sosiale medier.

Tar oppgjør



«Det er ufattelig at vi alle, i 2018, er nødt til å kjempe mot homofobi igjen. Og personlig er det en glede for meg å ta del i denne kampsaken», skriver Laraque i posten han har delt på Twitter og Facebook.

Here is my "Drag Queen" look at last night's @FierteMTLPride that I won thanks to Miss Butterfly's great work! In 2018, it is inconceivable that we must all fight against homophobia again. And personally it’s with pleasure that I join this cause! pic.twitter.com/KYbx0YR37h — Georges Laraque (@GeorgesLaraque) August 11, 2018

Han hylles nå for engasjementet av flere av følgerne sine. Mange har delt og likt Laraques uttalelse og bilder.

- Du er setter et vakkert eksempel til etterfølgelse. Jeg ville aldri kjent deg igjen, skriver en av Laraques følgere på Facebook.

- Forvandlingen er perfekt! Og gratulerer med engasjementet i en sak der for få idrettsutøvere tør, istemmer en annen følger.

Laraque er en kjent som en av tidenes tøffeste og mest hardtspillende proffer i NHL. Han spilte totalt 13 sesonger i verdens beste ishockeyliga for Edmonton Oilers, Phoenix Coyotes, Pittsburgh Penguins og Montréal Canadiens.

Han har også tidligere vist seg som samfunnsengasjert, og på eget nettsted trekker han fram kampen for homofiles rettigheter som en av fanesakene sine.

Selv om han ikke er homofil seg, understreker Laraque at han har mange homofile venner, og mener det er uhørt at en del mennesker fortsatt behandeles annerledes på grunn av legningen sin.

Kort Norge-visitt



Georges Laraque er heller ikke helt ukjent for det norske ishockeypublikummet. For drøye tre år siden dukket han av alle ting opp i to kamper for Fana i norsk 2. divisjon.

Stuntet ble en publikumssuksess, og Fana vant de to siste kampene sine før de skulle ut i opprykkskvalifisering. Canadieren fikk ikke betalt for å spille i bergensklubben, men etter avtale med Laraque, ga klubben halvparten av overskuddet fra kampene han spilte til Hockey mot kreft og barneavdelingen på Haukeland sykehus.

Etter Laraques to første kamper for Fana ble det brått slutt. Det kom fra at canadieren aldri hadde fått innvilget arbeidstillatelse i Norge, slik Utenriksdepartementet krever for «arbeidende» ishockeyspillere.

