NHL-stjerne suspenderes i 20 kamper og mister ti millioner etter grisetakling

Tom Wilson, som spiller for Washington Capitals, mister en fjerdedel av NHL-sesongen etter grusom takling.

Washington Capitals må klare seg uten forward Tom Wilson i store deler av denne sesongen etter at NHL bestemte seg for å suspendere ham i 20 kamper, melder Yahoo.

I en oppkjøringskamp mot St. Louis Blues smalt Wilson inn i svenske Oskar Sundqvist, som ble liggende på isen. Kort tid etter åpnet NHL sak mot den nybakte Stanley Cup-mesteren.

Taklingen forekom 30. september i det som var den siste kampen før sesongen gikk i gang i den amerikanske hockeyligaen.

Les mer: Den nye Rangers-sjefen: - Zucca har vært strålende

- Vil statuere eksempel



Wilson er en av Capitals' viktigste spiller, og spiller på førsterekka sammen med blant andre Alexander Ovetsjkin. En annen Capitals-profil, T.J. Oshie, mener NHL bruker Wilson for å statuere et eksempel:

- Jeg er veldig overrasket. Jeg synes det er trist for Tom at ligaen gjør et eksempel ut av ham. De setter standarden, de vil ha det skitne ut av spillet. Jeg tenker at Tom gjorde dette på isen, og traff spilleren som hadde pucken millisekunder før pucken var borte, sa Oshie til The Washington Times.

Dette er fjerde gangen på et år der NHL åpner sak mot 24-åringen for farlig spill, og denne gangen hadde de fått nok. Wilson suspenderes i 20 kamper, og må gi vekk 1.260.162 dollar og 60 cent (10.378.965 kroner) som følge av taklingen.

Som nevnt, så er dette Wilsons fjerde suspensjon etter kun å ha spilt 105 NHL-kamper for det amerikanske hovedstadslaget. NHL grunngjør for at taklingen på Sundqvist er lovlig, men at Wilson velger «en dårlig vinkel» i taklingsøyeblikket.

NHL forklarer videre at dette fører til at Wilson går direkte etter Sundqvists hode, og at svensken heller ikke får gjort noe med sin posisjon for å kunne beskytte seg.

Les mer: Klæbo storfornøyd med årets verdenscupprogram

Streng utestengelse



Takling fikk blant annet St. Louis Blues' general manager, Doug Armstrong, til å rase:

- Mitt problem med dette er at det skjer i andre periosde av den siste oppkjøringskampen. Jeg forstår ikke logikken ved å gå inn i en takling på noen på den måten på denne tiden av året. Men skulle det være slik at Washington nå ønsker å bytte vekk Wilson, så vil de ha 30 lag på telefon. Det er sånn industrien funker, sa Armstrong.

Utstengelsen på 20 kamper er en av de strengeste i NHL de siste årene. NHL grunngjør for at Wilsons lange utestengelse kommer som følge av hans tidligere episoder med grusomme taklinger.

Den lengste utstengelsen i NHL-historien, som ikke har vært utestengelse på livstid, tilhører Raffi Torres, som spilte for San José Sharks. Han ble utestengt i hele 41 kamper for en grusom takling på Jakob Silfverberg i 2015.

Uten Wilson ble det uansett en god start på sesongen for de regjerende mesterne fra Washington D.C. I sesongens første kamp ble Boston Bruins smadret hele 7-0.

Jevgenij Kuznetsov scoret to mål for Capitals, mens også superstjernen og lagkaptein Ovetsjkin tegnet seg på scoringslisten for de rødkledde.

Mest sett siste uken