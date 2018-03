Nytt tap for Rangers og Zucca

New York Rangers gikk på en ny smell da de møtte Columbus Blue Jackets på hjemmebane. Kampen endte 5-3 til bortelaget.

Med dette har Rangers tapt fem av de sju siste kampene. Mats Zuccarello var på isen i like under 20 minutter. Han hadde ingen assists eller scoringer, men bidro med tre skudd på mål.

Blue Jackets var i ledelse nesten gjennom hele kampen, etter at Alexander Wennberg satte inn det første målet 14 minutter ut i første periode. Artem Panarin sto for tre mål for bortelaget i løpet av kampen, mens også finske Markus Nutivaara noterte seg med scoring for gjestene fra Columbus i Ohio.

Kevin Hayes, Mika Zibanejad og Chris Kreider sto for målene til Rangers.

(©NTB)

Mest sett siste uken