Seier til Blackhawks og Martinsen i sesongdebuten

Andreas Martinsen og Chicago Blackhawks kunne juble for 4-3-seier på overtid mot Ottawa Senators da de innledet NHL-sesongen torsdag.

Det tok mindre enn fem minutter før Alex DeBrincat satte inn 1–0 for Blackhawks, som hadde tatt turen til den canadiske hovedstaden. To minutter senere utlignet Zack Smith for vertene. Halvveis i første periode sendte Jonathan Toews gjestene i ledelsen igjen, før Maxime Lajoie sørget for ny utligning.

Colin White sørget for den siste scoringen i en målrik førsteperiode da han satte inn 3–2 i overtallsspill og Senators gikk opp i føringen.

Andre periode ble målløs, og det ble også de første tolv minuttene av den siste. Men så sørget Brent Seabrook for 3-3, og kampen var igjen helt åpen. Det resultatet sto seg til slutt, og kampen gikk til forlengning. Den ble kortvarig, for etter bare 38 sekunder sørget Patrick Kane for at de svarte haukene kunne fly hjem til Chicago med to poeng i bagasjen, mens vertene i Ottawa måtte ta til takke med ett poeng.

Norske Andreas Martinsen fikk snaut sju minutter på isen i Ottawa.

(©NTB)

