Slik reagerer Mats Zuccarello på at Alain Vigneault har fått sparken

New York Rangers har sparket treneren sin.

NEW YORK (Nettavisen): Alain Vigneault er den tredje mestvinnende treneren i New York Rangers’ historie og ledet klubben til Stanley Cup-finale i 2013/14, to semifinaler og den beste poengfangsten i grunnserien i 2014/15.

Natt til søndag norsk tid ble han sparket fra jobben. Det skyldes selvsagt ikke de suksessfulle årene, men at denne sesongen endte med skuffelse og en plass utenfor sluttspillet.

- Det er aldri hyggelig når sånt skjer. Han ga meg sjansen og det betyr mye for meg. Han trodde på meg og etter at han kom inn, har jeg hatt en ålreit karriere, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

30-åringen fra Oslo ble klubbens beste poengplukker denne sesongen, for tredje år på rad. Det er noe ingen har gjort i Rangers siden Jaromir Jagr. Zuccarello har toppet klubbens interne poengliga i fire av Alain Vigneaults fem sesonger.

Kanadieren ga nordmannen tillit – og nordmannen har vist seg tilliten verdig ved å være klubbens beste forward disse fem årene. Nå er New York Rangers på trenerjakt, ett år før Zuccarellos avtale med klubben utløper.

- Sånn er businessen. Når man har hatt en så dårlig sesong som vi har hatt, så skjer sånne ting, konstaterer Zuccarello.

Alain Vigneault har tidligere vært trener i Montreal Canadiens og Vancouver Canucks. Han ledet Canucks til Stanley Cup-finale i 2011. Han ble kåret til ligaens beste trener i 2007 og var blant de tre finalistene til prisen i 2000, 2011 og 2015.

Samtidig har han rykte på seg for å være god med veteranspillere og mindre god med unge, uetablerte spillere. New York Rangers har bestemt seg for å bryte ned laget og bygge det opp på nytt, hvilket gjorde sitt til at søndagens beslutning fra manager Jeff Gorton var nokså ventet.

- Vi har hatt ham i fem år, så de tenkte at det er på tide å få en endring. Vi får håpe at det blir bra, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

New York Rangers tapte 0-5 for Philadelphia Flyers i sesongens siste match.

