Sparta Sarpsborg sikret eliteseriemedalje

Sparta Sarpsborg er garantert medalje i eliteserien i ishockey etter 2-1-seier mot Manglerud Star, samtidig som Lillehammer slo Frisk Asker 6-2 tirsdag.

Tirsdagens eliteserierunde var den siste før OL-pausen, og Sparta Sarpsborg kunne med seier mot Manglerud Star være garantert minst bronse to serierunder før slutt.

Forutsetningen var at tredjeplasserte Lillehammer nektet Frisk Asker seier.

Etter en målløs første periode i både Kristins Hall og Manglerud Ishall begynte brikkene å falle på plass. Håkon Stormli scoret midtperiodens eneste mål for Sparta, mens Brendan Ellis sørget for at Lillehammer ledet 3-2 før siste periode.

Troy Rutkowski sikret seieren for Sparta Sarpsborg i siste periode, før Steffen Ratejczak fikk inn et trøstemål etter videodømming. Lillehammer og Nick Dineen, David Morley og Joey Benik la på til 6-2-seier mot Frisk Asker.

Landslagsduell

Frisk Asker har fire poeng opp til tirsdagens motstander med to serierunder igjen og er avhengig av hjelp fra andre for å kunne få medalje.

Den suverene serievinneren Storhamar innkasserte nok en seier tirsdag. Tabelljumbo Kongsvinger yppet seg og ledet 1-0 etter første periode etter scoring av Valter Rönning, men i andre og tredje periode rant målene inn i feil mål for bunnlaget da Storhamar vant hele 7-1.

Hamarsingene måtte klare seg uten landslagsuttatte Steffen Thoresen, men tok likevel en ny seier.

Flere OL-spillere var på isen for begge lag da Stavanger spilte mot Vålerenga tirsdag. Uttatte Eirik Salsten åpnet ballet for Stavanger, og landslagskollega Johannes Johannesen kom også på scoringslista i det som ble en kollaps for hjemmelaget.

Johannesen ga hjemmelaget 5-3 mot slutten av siste periode, men da Philippe Cornet fikk en femminutter mot slutten åpnet det seg for Vålerenga. Simon Mattsson reduserte til 4-5, før Tobias Lindström sikret forlegning med 5-5.

Viktig Stjernen-seier

Straffeslag fra Tobias Lindström, Morten Ask og hjemvendte og OL-uttatte Stefan Espeland avgjorde i Vålerengas favør.

Femteplasserte Stavanger klarte dermed ikke øke luka ned til Vålerenga på plassen bak.

På bunnen av tabellen sikret Stjernen fornyet spenning i kampen om den siste sluttspillbilletten med 2-1-seier over tabellnabo Lørenskog etter forlengning. Joshua MacDonald ble den store helten i Fredrikstad med både utligningen og seiersmålet. David Friedmann hadde sendt Lørenskog i ledelsen.

To poeng skiller de to lagene i Lørenskogs favør før de to siste serierundene, som spilles 24.-25. og 27. februar.

