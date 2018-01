Tror på gigantisk lønnsøkning for Zuccarello

Mats Zuccarello kan inngå ny kontrakt om seks måneder.

NEW YORK (Nettavisen): Norges eneste NHL-spiller er 2,5 år inn i sin fireårskontrakt med New York Rangers verdt 37 millioner kroner per sesong.

Reglene i NHL tillater klubber og spillere å inngå nye kontrakter først når det er mindre enn ett år igjen av nåværende kontrakt, hvilket betyr at Mats Zuccarello tidligst kan forlenge med Rangers 1. juli.

Denne gang står han også fritt til å forhandle med alle klubber i NHL dersom han velger å vente helt til kontrakten utløper 1. juli 2019.

45-50 millioner



Larry Brooks i New York Post følgere Rangers hver dag i sin jobb som journalist og tror at Zuccarello vil få en solid lønnsøkning når han skriver under på sin neste kontrakt.

- Det kommer an på om han ønsker å få så mye lønn som mulig eller om han vil ta litt lavere lønn for å bli værende i en by han ønsker å bo i. Han godtok litt lavere lønn forrige gang. Jeg tror han vil havne mellom 45 og 50 millioner, sier Brooks til Nettavisen.

Det vil innebære en økning av årslønna på mellom åtte og tretten millioner kroner.

En sammenligning med spillere som har produsert omtrent like mange poeng per sesong som Zuccarello gjør i Rangers, styrker antagelsen til Brooks.

Kyle Turris i Ottawa Senators har levert 58, 64 og 55 poeng de siste sesongene han har spilt minst 78 kamper. Han signerte i november en seksårskontrakt verdt 49 millioner kroner per sesong (6 millioner dollar). Cam Atkinson i Columbus Blue Jackets inngikk nylig en sjuårskontrakt verdt 48 millioner kroner per sesong, og 28-åringen gjorde 62 poeng forrige sesong og 53 før den.

Ingen diskusjoner ennå



Zuccarello har gjort 59, 49, 61 og 59 poeng de siste fire sesongene og ligger for øyeblikket an til å toppe 60 igjen. Enn så lenge er det der 30-åringen har fokuset sitt – på å prestere på isen.

- Kontrakt er ikke noe jeg stresser med, sier Zuccarello til Nettavisen.

Rangers’ norske stjernespiller har ennå ikke diskutert temaet med sin agent.

- Jeg regner med at jeg får kontrakt et eller annet sted, smiler han.

Den neste kontrakten til Mats Zuccarello blir trolig den største i karrieren hans. Dersom han inngår en seksårskontrakt er det ikke utenkelig at den totalt vil bli på 300 millioner kroner. Noe slikt var det nok ikke mange som så for seg da Zuccarello forlot NHL etter 2011/12-sesongen fordi han ikke klarte å etablere seg i Rangers på første forsøk.

NEW YORK RANGERS og Mats Zuccarello trente utendørs på Citi Field i Queens 31. desember, dagen før kampen mot Buffalo Sabres i NHLs Winter Classic.

Venter lønnsstigning i NHL



Arbeidsavtalen mellom spillerforeningen og ligaen fastslår at maksimumslengden på en kontrakt er åtte år. De siste beregningene fra NHL indikerer også at lønnstaket vil bli løftet foran neste sesong, noe som igjen vil bidra til lønnsøkning for spillerne.

Hvis Zuccarello velger å teste markedet, vil han ganske sikkert få tilbud fra flere klubber og kan presse lønningen enda et hakk opp. Det er ikke helt utenkelig at en åtteårskontrakt da vil kunne bli på opp mot 425 millioner kroner.

- Det er viktig for meg å være et sted hvor man har en sjanse til å vinne Stanley Cup. Jeg trives veldig godt her. Jeg har fått en bra rolle her, sier Zuccarello til Nettavisen.



«Winter Classic»

Første nyttårsdag spiller Zuccarello og hans New York Rangers utendørs mot Buffalo Sabres på baseballarenaen Citi Field i Queens i New York. Dette er tiende utgave av NHLs «Winter Classic».

Mats Zuccarello har spilt utendørskamp i NHL to ganger tidligere, i løpet av noen dager i slutten av januar for fire år siden. I den første kampen ble han kåret til banens beste spiller takket være sine to scoringer i en 7-3-seier mot New Jersey Devils og i den andre bidro han med en assist til 1-1 i 2-1-seieren mot New York Islanders.

- Det er utrolig gøy og en fin ramme rundt dette. Det er en stor greie å være med på. Du forsøker å suge til deg alle inntrykk, sier Zuccarello.

Han har familien på besøk og fikk gå på skøyter sammen med dem etter søndagens trening.

- Det er hyggelig å kunne ha mamma utpå isen. Det er familien dette først og fremst er for.

Kampen starter 19.00 norsk tid.

