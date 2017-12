Zucca og Rangers går inn i julen med tap

Det ble hjemmetap i den siste kampen før juleferien for New York Rangers og Mats Zuccarello. Toronto Maple Leafs vant 3–2.

William Nylander sto for gjestenes første scoring i Madison Square Garden lille julaften. Den kom etter drøyt 17 minutters spill.

Etter den første hvilen la Ron Hainsey på til 2–0 for Maple Leafs før det var gått et minutt av andre periode. Snaut to minutter senere reduserte Jimmy Vesey for Rangers, men før perioden var omme hadde Auston Matthews sørget for at canadierne igjen hadde et forsprang på to mål.

Det eneste målet i den siste perioden var det J.T. Miller som sto for. Han reduserte for Rangers litt over halvveis i perioden. Nærmere kom ikke vertene i New York denne gangen, og kampen endte 3–2 til Toronto.

Norske Mats Zuccarello noterte seg verken for scoring eller assist denne gangen og må vente til etter juleferien før han kan samle nye poeng.

NHL tar pause til 27. desember. Da er det Washington Capitals som kommer på besøk til New York.

(©NTB)

Mest sett siste uken