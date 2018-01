Zuccarello bidro til å avgjøre Winter Classic-kampen

41.821 tilskuere så New York Rangers slå Buffalo Sabres i «Winter Classic». Mats Zuccarello var involvert i seiersmålet.

BUFFALO – N.Y. RANGERS 2-3 (etter overtid):

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello våknet til 13 minusgrader i New York den første dagen i 2018, bare noen timer før han tok på seg New York Rangers-drakten med nummer 36 på ryggen og skøytet ut på isen som ved hjelp av 75.000 liter vann var lagt på baseballarenaen Citi Field.

En av vinterens kaldeste dager preget utendørskampen «Winter Classic», NHLs tiårige tradisjon på første nyttårsdag. Zuccarello kan ikke presis beskrives som en fan av kulda, men han lot ikke minusgradene ødelegge opplevelsen av sin tredje utendørsmatch i NHL-karrieren.

Ingen nyttårsfeiring

- De kampene her er de største man har vært med på sånn opplevelsesmessig. Jeg har spilt noen kamper som kanskje er større, men hele opplevelsen rundt denne, med familien her, er en stor greie. Det er bra for NHL og fantastisk for meg å få være med på, sier Zuccarello til Nettavisen.

Da kampen startet, hadde temperaturen steget til -6 grader, men det var fremdeles surt – selv for en nordmann.

- Det føles kaldere her, på grunn av vinden, mener Zuccarello, som fikk materialforvalteren til å legge varmeposer inne i hanskene hans.

Den tidlige kampstarten (13.27 lokal tid) gjorde sitt til at nyttårsfeiringen ble heller mager, uten at Zuccarello klager av den grunn.

- Vi spiste fellesmiddag med laget klokka sju og så lå jeg på hotellrommet og stura fram til jeg sovnet. Det var ikke noe hæla i taket, for å si det sånn. Jeg har ikke feiret nyttår på flere år, sånn ordentlig. Det er ingen krise. Nyttårsfeiring er uansett oppskrytt. Det er alltid store forventninger og ender med gråt, smiler Zuccarello.

Pangstart



Bunnlaget Buffalo Sabres bød heller ikke på fest innledningsvis. Paul Carey ga New York Rangers ledelsen etter bare 4,09 minutters spill, framspilt av Jesper Fast og Bo Nieves, mens Michael Grabner økte til 2-0 fire minutter senere, assistert av Kevin Hayes og J.T. Miller.

Scoringen var Grabners 18. for sesongen. Østerrikeren er dermed lagets toppscorer og på delt åttendeplass i NHLs målscorerliga.

Hør Mats Zuccarello snakke om kampen her:

SELV OM Buffalo Sabres teknisk sett var hjemmelag mot New York Rangers, ble kampen spilt i New York City og scenen var inspirert av Manhattan med de klassiske gule taxiene.

Sam Reinhart reduserte til 1-2 med en scoring i overtall da Nick Holden satt utvist tidlig i andre periode. Rasmus Ristolainen og Jack Eichel assisterte ved scoringen til Reinhart.

Reduseringen var for så vidt ikke ufortjent. Rangers taklet 2-0-ledelsen dårlig og lot Buffalo komme inn i kampen igjen.

- Vi spilte en bra førsteperiode og så slapp vi oss ned litt, konstaterer Zuccarello.

Bare 27 sekunder ut i tredje periode utlignet Ristolainen for Sabres med et skudd fra blålinja, assistert av Ryan O'Reilly og Kyle Okposo.

Ordinær kamptid ebbet ut på stillingen 2-2 og dermed måtte matchen fortsettes med spill tre mot tre. Da Buffalos Jacob Josefson pådro seg en utvisning 2,15 minutter ut i fjerde periode, fikk Rangers sjansen til å spille fire mot tre. Det ble avgjørende.

Bidro til vinnermålet



Mats Zuccarello spilte pucken fram til Kevin Shattenkirk, som fyrte løs fra blålinja. Sabres-målvakt Robin Lehner reddet skuddet, men J.T Miller scoret på returen og avgjorde dermed til fordel for Rangers.

Og for nordmannens del ble det den tredje seieren utendørs.

- Rammen rundt var helt fantastisk. Over 40.000 tilskuere her i New York. Det er unikt å få være med på. Nå har jeg spilt tre kamper og vunnet alle – det er ganske spesielt, sier Zuccarello til Nettavisen.

Mats Zuccarello spilte som vanlig i rekke med Rick Nash, til tross for at de to ikke fungerer særlig godt sammen. De siste 134 grunnseriekampene de to har spilt, har de bare gjort poeng ved - scoring tre ganger.

I denne kampen spilte de på hver sin side av Mika Zibanejad.

- Rekka vår spilte en ok førsteperiode og så var vi pill råtne i to perioder. Så fikk vi et power-play og scoret der. Men vi er ikke fornøyde med hvordan vi spilte i dag. Rekka mi var altfor dårlig. Men vi vinner og man er med på å avgjøre på slutten og det er selvsagt hyggelig, oppsummerer Zuccarello.

TEMPERATUREN var -6 grader da pucken ble droppet foran Henrik Lundqvist første nyttårsdag.

MICHAEL GRABNER satte inn 2-0 tidlig i første periode.

Jubileum

Dette var den tiende utgave av NHLs «Winter Classic». Buffalo Sabres spilte også i den første, da det ble tap 1-2 for Pittsburgh Penguins foran 71.217 fans i 2008.

Mats Zuccarello har spilt i tre av de fire utendørskampene som New York Rangers har vært involvert i. I løpet av noen januardager for fire år siden ble han kåret til banens beste spiller takket være sine to scoringer i en 7-3-seier mot New Jersey Devils og bidro med en assist til 1-1 i en 2-1-seier mot New York Islanders.

Nordmannen er faktisk klubbens mestscorende spiller i utendørskamper med fire poeng på tre matcher.

Henrik Lundqvist har stått i målet til Rangers i alle fire utendørskampene, og alle har endt med seier for svensken.

Seieren løfter New York Rangers til 47 poeng etter 39 kamper. Det er samme poengsum som Columbus Blue Jackets – som har spilt én kamp mer – og bare fire poeng bak topplaget i Metropolitan-divisjonen, Washington Capitals.

